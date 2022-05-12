SCM Ахметова щодня віддає на допомогу Україні 1 млн доларів– директор з комунікацій

SCM підтримує боротьбу українського народу проти російського навали / Фото: Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни Росії проти України щодня передають близько 1 млн доларів Збройним силам, територіальній обороні та на гуманітарну допомогу постраждалим.

Про це повідомила директор SCM зі зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко в інтерв'ю виданню Kyiv Post.

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"Люди насамперед — це те, на чому ми нині зосереджені: допомагати людям, містам та нашій країні. З початку війни SCM жертвує близько 1 мільйона доларів на день. Ми передали ці гроші уряду і людям у вигляді гуманітарної допомоги та підтримки силам оборони", – Ємченко.

SCM продовжить допомагати Збройним силам України, територіальній обороні та українським громадянам.

"SCM незмінно дотримується цієї позиції і діє як патріотична інвестиційна група, яка всіляко підтримує Україну", – наголосила Наталія Ємченко.

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Компанія всіляко підтримує зусилля уряду та президента і зробить усе можливе й неможливе, щоб принести перемогу Україні й зупинити війну.

"SCM є партнером уряду України та президента. Україна виконала фантастичну роботу, зупинивши Росію. Наша з президентом спільна мета – побудувати європейську, економічно конкурентоспроможну та згуртовану країну. Сподіваюся, Україна стане частиною ЄС", – зазначила Ємченко, додавши, що для цього SCM докладе всі свої сили та міжнародний досвід.

За її словами, власник SCM Рінат Ахметов, як найбільший національний інвестор, відіграє значну роль у повоєнному відновленні України.

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"Післявоєнне відновлення створить багато можливостей. Мета України – максимально ефективно використати цю можливість. SCM та Рінат Ахметов не пропустять шанс допомогти Україні стати кращою", – зазначила Ємченко.

Бізнесмен уже заявив, що готовий інвестувати у відбудову українського Маріуполя.

"Маріуполь – це не лише символ трагедії. Це історія легендарної оборони і дуже великий внесок у нашу спільну перемогу", – додала Наталя Ємченко.

Раніше ми розповідали, скільки допомоги від початку війни отримала Україна від підприємств SCM та Фонду Ріната Ахметова і як українські бізнесмени допомагають перемогти Росію.