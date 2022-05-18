SCM вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків через військову агресію – Рінат Ахметов

Росія заплатить за війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM висунуть Російській Федерації вимоги про компенсаціъї всіх збитків, завданих внаслідок збройної агресії.

Про це в інтерв'ю італійському телеканалу RAI заявив власник SCM – бізнесмен Рінат Ахметов.

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"Ми обов'язково пред'явимо Російській Федерації вимоги про повну компенсацію всіх збитків, заподіяних російською військовою агресією", – заявив бізнесмен.

За його словами, довоєнна капіталізація тільки металургійних заводів Маріуполя становила 10 млрд. доларів плюс 1 млрд. доларів у вигляді готової продукції та сировини.

Загалом, з початку повномасштабної війни, російська армія повністю або частково знищила десятки об'єктів промислової інфраструктури та енергетики.

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"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила понад 20 млрд. доларів США", – додав бізнесмен.

Раніше ми розповідали, скільки грошей щодня віддає на допомогу Україні SCM Ріната Ахметова, і писали, хто допомагатиме відновлювати Маріуполь після війни.