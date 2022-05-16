Мережу Glusco передали "Нафтогазу": чи врятує це Україну від паливної кризи

Мережу АЗС Glusco було передано в управління державній компанії НАК "Нафтогаз України" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України, на території нашої країни вже четвертий тиждень вирує паливна криза. Ворог знищив українські заводи та нафтобази, тому на ринку утворився дефіцит пального. Трейдери терміново змінюють логістику, щоб привезти бензин та дизель із Європи. Паралельно з цим уряд вирішив передати мережу АЗС Glusco, яку пов'язували з Віктором Медведчуком, до управління "Нафтогазу".

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, чи допоможе це рішення подолати нестачу палива на заправках.

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Мережа змінює власника

Мережа АЗС Glusco наприкінці минулого тижня була передана до управління державної компанії НАК "Нафтогаз України". За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля йдеться про 172 заправні станції. Щоправда, експерти кажуть, що мережа налічує 105 станцій.

Ця мережа практично не працювала весь минулий рік. Після того, як у лютому 2021 року РНБО ввела санкції проти нардепа ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить мережа АЗС Glusco, зупинила постачання нафтопродукції на український ринок.

Після цього СБУ звинуватила компанію у фальсифікаті та тіньовій діяльності, а суд наклав арешт на корпоративні права майже трьох десятків компаній, у власності яких перебували АЗС Glusco. Весь цей час компанія фактично була паралізована. У грудні її продали SNEL Energy Limited, яка належить грецькому підприємцю Димитріосу Аніфантакісу.

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Але і після цього робота мережі заправок не налагодилася, а з початку війни там зовсім не було у продажу палива.

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працювати на благо нашої країни та всіх українців", – зазначив Денис Шмигаль.

Чи зменшиться дефіцит

Примітно, що прем'єр-міністр заявив, що рішення про передачу АЗС Glusco допоможе у подоланні дефіциту палива. Експерти дивлячись на це песимістичніше, адже зараз основна проблема – це не продавати бензин і дизель, а привезти їх з Європи.

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"Погано я собі уявляю "Нафтогаз" як роздрібну компанію. Щоправда, зараз і завдання досить просте – продавати будь-яке пальне, яке тільки є. Тому в такій ситуації, думаю, вони впораються. Але спочатку потрібно купити, а головне – привезти пальне , це сьогодні найскладніше завдання" – каже директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Нині ринком пішли чутки, що мережа АЗС можуть продати якійсь європейській компанії, щоб вони паралельно з українськими нафтотрейдерами нарощували обсяг постачань в Україну. Але це рішення знову-таки бачиться не надто реалістичним. По-перше, навряд чи хтось із європейців ризикне зайти в Україну під час війни. Росія показала, що однією з головних цілей є паливна інфраструктура, а значить під загрозою перебувають усі нафтобази, АЗС та бензовози на території України.

Другий момент, який зупинить потенційного покупця, – не надто прозора процедура вилучення майна у колишніх власників.

"Навряд чи якась компанія, яка котирується на світових біржах, буде зв'язуватися з чимось, що не має чистої з юридичного погляду історії", – каже Сергій Куюн.

Коли закінчиться дефіцит

Однозначної відповіді питання про терміни закінчення паливної кризи неспроможна дати ніхто. Чиновники від влади вже четвертий тиждень кажуть, що паливо з'явиться за тиждень-другий. Але на заправках досі спостерігаються величезні черги.

Згідно з останнім коментарем від мінекономіки, "щоб зникли черги та дефіцит, запасів пального на АЗС потрібно мінімум на 15 днів".

У свою чергу учасники ринку кажуть, що дефіцит може затягтися значно більше, ніж на два тижні.

"На початок війни в країні за моїми оцінками було близько 1500 працюючих бензовозів, зараз за місяць стало 1700, а треба 5000. Без допомоги держави бізнес не потягне стільки техніки купити, знайти водіїв чи сумнівається, а навіщо їм стільки буде потрібно. Адже коли "Рінок наповниться паливом, де потім на весь цей автопарк роботу шукати. Тому до кінця року нормального ринку палива поки не прогнозується. Гостра фаза, ймовірно, піде через два місяці", – говорить засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

Раніше ми писали про деякі способах заправити авто під час дефіциту пального. Про те, як криза змінила роботу паливної галузі країни, читайте тут.