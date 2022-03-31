Шантаж не спрацював: Росії доведеться приймати оплату за газ у євро

Путін різко змінив своє рішення щодо газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Глава Кремля Володимир Путін, який вимагав від європейських країн оплачувати газ лише рублями, раптом пішов назад.

Про це заявили в уряді Німеччини, передає DW.

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В офісі канцлера ФРН Олафа Шольца заявили, що Росія запевнила їх у тому, що Європа й надалі може платити за газ у євро, а для партнерів Євросоюзу нічого не зміниться.

Путін сказав, що гроші зараховуватимуться на рахунок Газпромбанку, який не потрапив під санкції, а потім будуть перераховані в Росію, але вже в рублях.

"Шольц не погодився на цю процедуру у розмові, але попросив письмову інформацію, щоб краще зрозуміти процедуру", – зазначили у повідомленні.

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Оплата за газ у рублях

23 березня Путін заявив, що від так званих "недружніх країн" Росія тепер прийматиме оплату за газ тільки в рублях, хоча в контрактах прописані переважно євро, а іноді долари.

Таким чином, Путін хотів не тільки максимально відстрочити дефолт, а й обійти економічні санкції Заходу.

Після ультиматум підтвердив його прессекретар Пєсков і на відмову Європи виконувати вимоги Кремля він заявив, що "Немає грошей – немає газу".

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Але черговий газовий шантаж не пройшов, і усі європейські країни відмовилися купувати блакитне паливо за рублі, а деякі, наприклад Німеччина, стали готуватися до екстреного відключення.

"Росія набагато більше залежить від ринку збуту своїх енергоносіїв, ніж ці країни. Європейці довго не наважувалися на ембарго, це те, що вимагає Україна. Тепер це за них зробили росіяни. Ми бачимо, що російські контрсанкції ефективніше завдають шкоди Росії, ніж санкції", – заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса під час телемарафону.

Судячи з усього, це зрозуміли і в Росії, і така жорстка колективна відповідь союзників змусила Путіна відмовитися від своєї підлої ідеї переписати існуючі контракти.

"Сьогодні" також писали, що РФ вирішила вимагати платити рублями не лише за газ, і розповідали, що у Німеччині обшукали офіси російського "Газпрому".