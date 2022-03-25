Зберегти життя українцям: енергетики звернулися до Заходу з проханням запровадити повне ембарго на нафту та газ із РФ

Європу закликають повністю відмовитися від покупок нафти та газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відмова цивілізованого світу від закупівлі російських нафти і газу дозволить врятувати тисячі життів мирних жителів України.

Про в коментарі британському виданню The Times сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, воно призведе до росту цін на електроенергію для населення в країнах Заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?" – заявив глава ДТЕК.

За даними The Times, українські компанії активно переконують західний бізнес розірвати співпрацю з РФ та відмовитсь, зокрема, від купівлі російських енергоресурсів.

"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитись від придбання російських енергоресурсів, оскільки "Кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", – йдеться в статті.

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Зазначається, що відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та системним оператором НЕК "Укренерго".

Санкції проти Росії

Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися до України, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Велика Британія та компанія BP, а також італійська Eni.

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А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

Раніше "Сьогодні" вже розповідали, які служби доставки перестали працювати в РФ, і писали, що відбувається з російським рублем.