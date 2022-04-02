"Зістрибнути з гачка" Росії: як українська енергосистема допоможе ЄС

Україна допоможе ЄС "зістрибнути з гачка РФ" / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Стабільність роботи енергосистеми ЄС можлива завдяки синхронізації української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час онлайн-зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенко.

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Вона наголосила на важливості цього питання та зауважила, що Україна після синхронізації вже стає важливим фактором надійної роботи європейської енергосистеми.

"Зістрибнути з гачка" РФ

Надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії допоможе європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива. Так вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

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Нагадаємо, що з 30 березня почалися перші тестові експортні поставки невеликих обсягів електроенергії в Європу. За результатами проведеного аукціону, пропускну спроможність у розмірі 210 МВт придбало ТОВ "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК.

Збитки в енергетиці від війни

Україна зазнала серйозних збитків через вторгнення Російської Федерації. Лише енергетична галузь нашої країни збідніла на близько 2 млрд доларів.

"Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів. Тут враховується не тільки вартість самого активу, а і те, скільки б він міг виробити електроенергії, і заробити на її продажі", – розповів в інтерв'ю виданню Економічна правда міністр енергетики Герман Галущенко.

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Чиновник зазначив, що окупанти повністю знищили Охтирську ТЕЦ, захопили Луганську ТЕС, а також пошкодили Чернігівську ТЕЦ і намагались обстрілювати Трипільську ТЕС.

Він додав, що були затоплені 2 з 33 шахт, які підпорядковані Міненерго, відновити їхню роботу вже неможливо. Також існує загроза затоплення шахт шахтоуправління "Южно-Донбаське-1".

Проте більшість українців переконані у швидкій відбудові держави після війни. Понад половина (51%) вважають, що на це піде 5 років, а декому видається, що достатньо й року (13%). Найоптимістичніші тенденції висловлюють жителі західних областей, особливо молодь.

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