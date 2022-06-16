Такого не очікував ніхто: як війна в Україні вплинула на вартість нафти у світі

З початку війни в Україні вартість нафти відрізняється своєю дороговизною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни на території України з-поміж усього іншого доволі чутливими виявилися світові ціни на еталонні марки нафти Brent та WTI. Вартість чорного золота у певний період навіть перевищила значення 2008 року.

"Сьогодні" розповість вам, як змінювалася вартість нафти протягом періоду з 24 лютого до 16 червня 2022 року.

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Розглянемо помісяцеву динаміку, як коливалися ціни на нафту. Якщо говорити про довоєнний період, то вартість чорного золота теж не відзначалася своєю стабільністю, викликано це було здебільшого світовою напругою через епідемію коронавірусу. Однак з 24 лютого ситуацію підсилила і війна в Україні.

Так, у лютому ціни на нафту стабільно росли з 1 числа місяця. Якщо 1 лютого, за даними Мінфіну, сировина коштувала 89,29 долл. за барель (Brent) та 88,34 долл. за барель (WTI), то вже 28 лютого значення були відповідно 98,12 долл. та 95,92 долл. І це лише початок росту цін.

Вже тоді (наприкінці лютого) генеральний директор одного з найбільший нафтотрейдерів Vitol Group Расел Харді в інтерв’ю телебаченню Bloomberg спрогнозував, що ціни на нафту можуть сягати більше 100 дол. за барель протягом наступних шести-девʼяти місяців, а натомість світ встановить нові рекорди попиту у 2022 році.

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За його словами, світ після пандемії зіткнувся з глобальною проблемою, коли попит випереджав пропозицію. Тенденція наразі продовжилася.

Березень 2022 року

Що стосується наступного календарного місяця, то нафта почала набирати ще більших обертів. Її максимум зупинився на позначці 129,47 дол. за барель Brent та 125,42 дол. WTI, що вважається найбільшими значеннями починаючи з 2008 року.

Тоді на її вартість впливала не лише війна в Україні, але й напружена ситуація в Китаї, що повʼязана із загостренням епідемії ковіду та запровадженням обмежень на пересування в багатьох містах країни. З-поміж іншого на вартість нафти тиснули такі причини:

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перспективи введення санкцій Сполученими Штатами та їхніми союзниками щодо більшого числа секторів російської економіки були доволі високими;

щодо більшого числа секторів російської економіки були доволі високими; Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати, ключові члени ОПЕК+, заявили, що група не вживатиме ніяких заходів проти Росії за її вторгнення в Україну, а метою групи є тільки стабілізація ринку, а не участь у політиці.

Квітень 2022 року

У квітні ціни на нафту дещо втихомирилися, порівняно з березнем, однак залишалися все одно на високому рівні — понад 100 долл. за барель. Найвище значення тоді було на рівні 112,85 дол за барель Brent та 107,45 дол. за барель WTI.

Ближче до кінця місяця, коли ЄС активно обговорював ембарго на російську нафту, ціни на сировину почали збільшуватись, продовживши свій ріс у травні.

Тоді, за даними The New York Times, європейські чиновники та дипломати розробляли плани щодо ембарго на російські нафтопродукти, що є найбільш суперечливим заходом для покарання Росії за її вторгнення в Україну і кроком, "якому довго протистояла через великі втрати Німеччина", а потім, як показав час, — Угорщина.

Травень 2022 року

Протягом травня вартість нафти стабільно зростала з дня у день, наприкінці (30 травня) сягнувши вже 117,70 дол. за барель.

На початку місяця ЄС активно готувався обмежити імпорт нафти з РФ, що вплинуло на зростання вартості сировини.

Також, як повідомляв Reuters, на нафту тиснуло і те, що хоча країни ОПЕК+ і ухвалили рішення про збільшення видобутку в червні на 432 тисячі барелів на добу, вони не могли досягти дозволеного рівня. За підсумками березня вони відставали з видобутку на 1,45 млн барелів на добу.

І вже наприкінці місяця, коли ЄС таки ухвалив часткове ембарго щодо російської нафти, вартість еталонних марок рвонула вгору. Якщо говорити про фʼючерси на липень, то вони зросли до нового двомісячного максимуму — 122,80 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI торгувалися на рівні 118,25 дол. за барель.

Однак на таку ситуацію вплинуло не лише ухвалення ембарго, але й зростання попиту напередодні пікового літнього автомобільного сезону в США та Європі. Стримувало ціни на нафту відкриття Китаю, тобто часткове зняття ковідних обмежень.

Червень 2022 року

На початку місяця нафтові ціни націлилися на новий рекорд. А причина цьому — експорт Китаю підскочив на 16,9% порівняно з минулим роком. Чому так сталося? Деякі заводи після ослаблення пов'язаних з COVID обмежень фактично перезапустили своє виробництво. А це в свою чергу стало найшвидшим зростанням з січня цього року.

Поряд з цим досі підтримує такий рівень цін літній попит на бензин у США та небажання американців зменшувати використання пального.

Напруження не зникає і досі. Так, у середу, 15 червня, ціни на нафту еталонних марок продовжили своє зростання на тлі відсутності побоювань з приводу попиту на паливо. На формування ціни також вплинуло рішення про підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США, що стане найбльшою за десятиліття.

Станом на 16 червня 12:20 за київським часом, за даними Investing, вартість нафти Brent сягнула 118,07 дол. за барель, а WTI — 115,14 дол.

Максимум та мінімум під час війни

Згідно з інфографікою, ви можете сформувати уявлення про те, як коливалися ціни протягом всього періоду війни. Розглянемо на прикладі еталонної марки Brent.

Максимальні значення Brent були в межах 99,50-129,47 дол. за барель.

Динаміка максимальної вартості нафти за 5 місяців / Фото: скріншот

Мінімальні значення Brent були в межах 89,29-115,90 дол. за барель.

Динаміка мінімальної вартості нафти за 5 місяців / Фото: скріншот

Судячи з інфографіки, можна зробити висновок (згідно з різницею максимуму та мінімуму), що найбільшим шоком для нафти став саме березень та тодішня розгубленість інвесторів, нерозуміння ситуації, стрімкий розвиток подій на території України в додаток до обмежень Китаю та підготовки до ембарго проти РФ.

Що буде з вартістю нафти до кінця року?

У третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.

Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.

Світові запаси нафти на 75 мільйонів барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а світовий дефіцит оцінюється в середньому в 400 тис. барелів на добу в третьому кварталі 2022 року. Очікується також, що видобуток нафти в Росії скоротиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.

Раніше ми розповідали, що США можуть дозволити, щоб на світові ринки поступало більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року. Упродовж 2022 року країна поступово нарощувала експорт ресурсу в Китай.

Також ми писали, ще один нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини.