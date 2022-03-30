Тисячам українських сімей повернули електропостачання – у яких областях знову світло

В яких районах знову світло завдяки роботі енергетиків / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Енергетики аварійних бригад ДТЕК усього за добу повернули світло для 37 тисяч родин у Київській та Донецькій областях.

Про це компанія повідомляє у своїх соціальних мережах.

Реклама

Після обстрілів російських окупантів вдалося відновити електропостачання для 18 тисяч родин у 41 населеному пункті в Києво-Святошинському та Баришівському районах.

У Донецькій області знову з’явилося світло у 19 тисяч сімей у 15 населених пунктах в таких районах:

Авдіївському;

Костянтинівському;

Лиманському;

Слов’янському;

Торецькому.

В "ДТЕК" розповідають, що через російські обстріли енергетики по кілька разів відновлювали електропостачання в одних і тих самих місцях.

Реклама

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", – наголосили в "ДТЕК".

Україна почала продавати "зелену" електроенергію

28 березня вперше з початку повномасштабної війни Україна відновила продаж "зеленої" електроенергії одразу на двох аукціонах.

За даними "ГарПок", попит на українську чисту енергію був досить високим, попри велику кількість пропозиції та навіть профіцит цього ресурсу.

Реклама

Вдалося продати понад 27 тис. МВт-год із запропонованих 28,8 тис. МВт-год електроенергії, а середньозважена ціна продажу становила 1922,73 грн/МВт-год без ПДВ.

"Сьогодні" також писали, як працює ДТЕК під час війни, і розповідали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.