Тисячі українців знову зі світлом – де енергетики відновили електропостачання

/ Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Енергетики за добу повернули світло понад 33 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"На Київщині світло повернули для 1 016 родин. 5 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у 14 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – зазначають в ДТЕК.

У Гостомелі, Ірпені, Бучі, Романівці, Дмитрівці, Мірчі, Загальцях роботи тривають. Працівники ДТЕК повністю відновили електропостачання села Нівецьке у Вишгородському районі, частково у селі Жерева, а у Бучанському районі відновили світло у Ворзелі, Луб’янці, Торф’яному, Почепині.

Донецька область

У Донецькій області тривають запеклі бої і енергообладнання пошкоджується регулярно. За день світло повернули понад 31 тисячі родин у Авдіївському, Бахмутському, Краматорському районах.

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"Найбільш складні напрямки, за повідомленням енергетиків – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – підкреслили у компанії.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області артобстріли тривають, через це були пошкоджені мережі Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю.

Протягом 4 квітня енергетики повернули світло у 570 будинків у 11 населених пунктах.

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"Сьогодні" раніше писали, куди переїхала машинобудівна компанія Corum Group і розповідали, коли в Ірпені повністю відновлять електропостачання.