Прихисток на час війни: в Івано-Франківській області збудують житло для переселенців

Для переселенців планують збудувати нове житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На території Івано-Франківської області планують збудувати нове житло для тимчасово переміщених українців.

Як розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, мають намір спорудити 100 тис. кв.м. житла для переселенців.

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"Квартири внутрішньо переміщеним особам одразу будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями", – заявила посадовиця.

Окрім цього, за державні гроші планують викупити вже готові квартири. Їх нададуть для тимчасового прихистку переселенців. Коли громадяни повернуться в свої міста, квартири віддадуть військовим і тим, хто стояв у черзі за житлом.

Колізія з будівництвом

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про наміри збудувати в області мікрорайон для переселенців. Для будівництва виділили 10 гектарів землі в селі Черніїв.

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Планували зводити житло для переселенців за підтримки іноземних партнерів. Загалом вартість проєкту оцінюють у 20 млн доларів США. Втім громада села виступила проти таких інвестицій, відтак місцева влада шукатиме інші ділянки для спорудження соціального житла.

Квартири для переселенців

Громадяни, чиї домівки постраждали або були зруйновані через воєнні дії, зможуть отримати нове житло або компенсацію від держави. У Київській області планують збудувати з цією метою два житлові комплекси на 50 тис. кв.м.

Нові будинки зводитимуть в Ірпені та Бородянці. Забудовникам поставили вимогу – ЖК мають збудувати за пів року, вони мають бути обладнані сантехнікою і меблями. Територію підібрали з урахуванням всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури.

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У звільнених від окупантів містах також планують відбудовувати пошкоджені будинки. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що багатоповерхівки зноситимуть і будуватимуть заново через пошкодження фундаменту, а приватні будинки, за можливості, відновлюватимуть.

Водночас співзасновники ЛУН Денис Циганок і Андрій Міма пропонують державі викупити інвестиційні квартири у власників, зробити там ремонт і надати переселенцям до початку нового опалювального сезону.