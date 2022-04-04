Вчені створили катер на зеленому водні – для чого він потрібен

У США за 9 місяців розробили водневий катер / Фото: Emirates New Zealand, Колаж: Сьогодні

Команда вчених з Emirates New Zealand вперше спустила на воду прототип водневого катера для переслідування в Окланді.

Про це повідомляє видання H2-View.

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Катер має назву Chase Zero і він здатен курсувати зі швидкістю 35 вузлів з максимальною швидкістю понад 50 вузлів. У його створенні задіяний також автомобільний гігант Toyota.

Тепер катер має пройти масштабну фазу введення в експлуатацію та тестування.

"Я не думаю, що ми усвідомлюємо, наскільки це важливо. Я думаю, що інших подібних човнів майже немає. До наступних човнів, подібних до цього, ще далеко, тому я думаю, що коли вони будуть у воді й запущені, ми зрозуміємо, наскільки вони важливі на світовій арені", – сказав керівник проєкту Emirates Team New Zealand Джефф Сеньйор.

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Вчені зазначили, що інші заявляли їм, що для такого проєкту знадобиться щонайменше 3 роки, натомість вони впорались приблизно за 9 місяців.

Водневий потяг

Натомість у Японії розробили та представили цілий потяг, що працює на чистому водневому пальному.

Потяг має назву Hybari, це абревіатура від Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation і перекладається так – Воднево-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій.

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Однак таке чудо техніки обійдеться у 35 млн доларів і це лише за два вагони, а проїхати водневий потяг може до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній заправці.

"Сьогодні" також писали, що в Австралії вигадали "кавовий" водень, і розповідали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС.