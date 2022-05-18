У Європі збунтувалися ціни на нафту – що вдарило по ринку

Що відбувається з цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі стався стрибок цін на нафту через війну Росії проти України, яка порушила звичні ланцюги поставок.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Сьогодні" розповів експерт ринку пального, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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За його словами, європейці намагаються уникати російських нафтопродуктів, оскільки вони стали токсичними, а альтернативні джерела постачання здебільшого дорожчі.

Куюн наголосив, що через це в ЄС зросли і ціни на бензин, і в європейців, які часто мають по декілька авто на родину, стався справжній ціновий шок.

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Як змінювались ціни на нафту?

Експерт каже, що на початку війни вартість чорного золота становила близько 90-100 доларів за барель, а зараз близько 110 доларів.

"У березні було 140 (доларів за барель. – Ред.), тобто потерпають всі", – розповідає Куюн.

Також за прогнозом директора консалтингової групи А-95, вирішити проблему з дефіцитом бензину в Україні швидко - абсолютно неможливо.

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Наприкінця травня бензинова криза може лише дещо згаснути, однак повністю зникне лише наприкінці липня чи навіть серпня.

Експерт також є противником скасування держрегулювання цін, оскільки вважає, що спекулянтів треба контролювали і не дати наживатися на кризовій ситуації.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з акціями російської приватної нафтової компанії "Лукойл", і розповідали, чому Німеччина не хоче відмовитись від енергоресурсів агресора і блокує його повну ізоляцію.