У Китаї випробували унікальну технологію: як отримуватимуть сонячну енергію вночі

Китай випробував унікальну "зелену" технологію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Китаї дослідники успішно випробували повносистемну модель технології, яка в майбутньому дасть змогу передавати сонячну енергію із космосу на Землю.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

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Випробування відбувались в університеті Сідянь у провінції Шеньсі. Модель цієї електростанції вловлює сонячне світло високо над землею і перетворює його на мікрохвильові промені.

Після цього ці промені повітрям передаються на наземну приймальну станцію, де енергія знову перетворюється на електрику. Наразі прилад може передавати енергію лише на 55 метрів, але дослідники сподіваються розвинути цю технологію настільки, щоб це можна було робити з орбітальних сонячних батарей на Землю.

У чому особливість?

Найбільша користь приладу, який може отримувати сонячну енергію з космосу полягає в тому, що він усуває найбільшу ваду сонячних батарей – неможливість працювати у темряві.

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Україна може замінити російську нафту

Раніше ми розповідали, що наша країна теж має великий потенціал у зеленій енергетиці. Наприклад, російське чорне золото ми можемо замінити за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.

Про те, як це зробити і що для цього потрібно, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна готується запустити комерційний авіарейс на водні і розповідали, який унікальний "зелений" автобус створили в Польщі.