Замість квітів для окупантів: підприємства "Метінвест" виготовили 35 тис. протитанкових їжаків

Что производит "Метинвест" для помощи армии / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські металургійні підприємства групи "Метінвест" Ріната Ахметова виготовили для потреб оборони 35 тисяч протитанкових їжаків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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За словами керівництва "Метінвест", українці зустрінуть цими їжаками окупантів "замість квітів".

"Ще місяць тому ми з гордістю казали, що найгарніші сталеві споруди України зроблені зі сталі Метінвесту. Сьогодні ми та наші партнери виготовляємо зі сталі не такі витончені об’єкти. Вони прості, але переконливі. Українські міста зустрічають загарбників не з квітами, а з їжаками й ланцюгами", — сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Окрім протитанкових споруд, група "Метінвест" із перших днів широкомасштабної війни почала активно допомагати Збройним силам і теробороні. На базі підприємств "Метінвест" також виготовляють шиповані ланцюги проти колісної техніки та протидесантні їжаки, буржуйки та печі для опалення й розігріву їжі на блокпостах.

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А для побудови самих блокпостів компанія надала понад 600 тонн піску та щебеню, 2,1 тисячі залізобетонних блоків і 60 плит, лісоматеріали.

За словами Ріната Ахметова, він чекає на перемогу у цій війні разом з усіма українцями і після її завершення не пошкодує грошей на відновлення країни.

Як допомогти українській армії?

Якщо ви також хочете допомогти українській армії, зробити це можна кількома шляхами:

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через рахунок НБУ;

через застосунок "Дія";

через фонд "Повернись живим";

"Сьогодні" також писали, як допомогти захисникам у криптовалюті і розповідали, як ще "Метінвест" допоможе українським біженцям.