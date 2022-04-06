Відновлює виробництво: потужності "Запоріжсталі" частково вивели з консервації

В Україні поступово відновлюють роботу підприємства / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест частково виводить "Запоріжсталь" з режиму гарячої консервації та готується до роботи.

Як повідомили на сайті компанії, під час запуску обладнання на комбінаті був присутній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін і народні депутати.

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"Запоріжсталь" частково розконсервував такі об’єкти:

аглофабрику;

3 із 6 агломашин з виробництва агломерату;

2 із 4 доменних печей у цеху.

За словами гендиректора комбінату Олександра Мироненка, Україна зараз потребує відродження національної економіки, тому й вирішили відновити виробництво. Підприємство робить усе необхідне, щоб запрацювати на повну потужність.

Окрім "Запоріжсталі", у місті знову в роботі "Запоріжкокс", "Запоріжвогнетрив" і Запорізький ливарно-механічний завод.

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"Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", – наголосив Мироненко.

Особливості роботи

Виробничий процес підтримуватимуть транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи комбінату, які вже працюють. Коли на доменних печах отримають чавун, знову введуть в експлуатацію сталеплавильну піч, стан-слябінг-1150, прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки.

Робітники "Запоріжсталі" працюватимуть з врахуванням комендантської години. Корпоративним транспортом їх підвозитимуть на зміни.

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Вплив війни на промисловість

Від 2 березня групі Метінвест довелося перевести частину обладнання комбінату у режим гарячої консервації через загострення воєнних дій. Замість цього, у Запоріжжі розгорнули координаційний хаб гуманітарної допомоги, де волонтери приймають та сортують гуманітарну допомогу від штабу "Рятуємо життя".

Штаб створили Метінвест, ДТЕК та Фонд Ріната Ахметова для підтримки людей, що постраждали внаслідок війни Росії проти України. Водночас Центр координації в Запоріжжі забезпечує прийом вимушених переселенців.

Раніше ми розповідали, що з режиму консервації вивели основні підрозділи заводу "Запоріжкокс". Водночас гендиректор "Азовсталі" пообіцяв, що маріупольський комбінат відновлять і він знову працюватиме для України.