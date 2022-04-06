Відновити знищене окупантами: як купуватимуть будматеріали для звільнених територій

В Україні відбудують зруйноване окупантами / Фото: Facebook / Костянтин Сова
5 квітня у Кабінеті міністрів дозволили військовим адміністраціям купувати будматеріали за бюджетні гроші.
Як повідомили в Мінрегіоні, це дозволить невідкладно здійснити аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкодили окупаційні війська Росії.
Насамперед відбудовуватимуть такі пошкоджені споруди:
- лікарні;
- адміністративні приміщення;
- житлові будівлі;
- комунальні підприємства.
Військові адміністрації зможуть придбати скло для вікон та дверних блоків, OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки, металевий дріт, цвяхи й саморізи, плівки, тенти, профнастил і шиферні плити.
Спрощений імпорт
Наприкінці березня уряд спростив процедуруввезення з країн Європи будівельної продукції в Україну. Для цього потрібна декларація показників будівельної продукції, відповідно до Регламенту ЄС 305/2011, яка засвідчує якість.
Передбачається, що імпортовані будматеріали підуть на будівництво та відновлення фортифікаційних споруд, військових та оборонних об’єктів, укриттів, прихистків для переселенців, промислових об’єктів.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на територіях звільнених від окупантів Київської, Чернігівської та Сумської областей оцінять рівень пошкодження будівель та чи можливо їх відновити. Водночас Укрзалізниця купуватиме й транспортуватиме будматеріали на місця, щоб одразу розпочати відновлення.
Пошкоджень зазнали також газопроводи, лінії електропередач і водопостачання. Ремонт об’єктів критичної інфраструктури допоможе профінансувати "Нафтогаз". До відновлення залучать і країни ЄС, які зможуть надавати гроші через Фонд енергетичної підтримки України.
Раніше ми розповідали, який механізм компенсацій за втрачене житло внаслідок нападу Росії на Україну, хто може розраховувати на виплати, а хто – ні. Українці також можуть отримати інше житло замість втраченого.