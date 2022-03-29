Вперше з початку війни: Україна знову почала продавати зелену електроенергію

Скільки зеленої електроенергії купили в України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вперше з початку в Україні повномасштабної війни відбулися два аукціони з продажу зеленої електроенергії.

Про це повідомило державне підприємство "Гарантований покупець".

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За даними пресслужби, торги відбулись 28 березня і до зеленої електроенергії було виявлено неабиякий інтерес незважаючи на велику кількість пропозиції та навіть профіцит цього ресурса.

Українське підприємство змогло реалізувати 95% виставленої на продаж "чистої" електроенергії.

Зазначається, що усього "ГарПок" намагався продати 28,8 тис. МВт-год електроенергії, а зміг реалізувати трохи більше 27 тис. МВт-год.

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Середньозважена ціна продажу становила 1922,73 грн./МВ-т-год без ПДВ.

Зелена трансформація Європи

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що російська агресія проти українського народу має лише прискорити так звану зелену трансформацію в Європі.

Про це Зеленський сказав під час виступу у парламенті Данії і наголосив, що важливість скорочення використання викопного палива була очевидна ще задовго до цієї війни.

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"Європейська політика вже спрямована на скорочення споживання екологічно небезпечних ресурсів. Але російська агресія проти України та проти всього, на чому побудоване життя в Європі, є аргументом для прискорення "зеленої" трансформації на континенті. Європа має відмовитися від російської нафти, відмовитися якнайшвидше!" – закликав він.

Також голова держави нагадав, що саме прибутки з продажу енергоресурсів дають Росії змогу бути зухвалою та порушувати усі правила.

Російські погрози

У березні очільник Кремля Володимир Путін заявив, що оплата за природний газ від європейських покупців прийматиметься в рублях.

РФ не бентежить, що у контрактах вже прописано оплату у євро та доларах і це є порушенням міжнародних норм.

Однак Європа не повелась на цей шантаж і відмовилась платити за блакитне паливо в рублях. У відповідь на це агресор продовжив свій тиск і спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо не буде оплати в рублях, то і газу в Європі не буде.

"Сьогодні" також писали, що в Австралії винайшли "кавовий водень" і розповідали, що в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС.