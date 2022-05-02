За місяць енергетики відновили світло для понад 500 тис. сімей – ремонти продовжуються

Світло поступово повертають у міста і села України / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Протягом квітня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад півмільйона родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів. Світло повернули людям у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про те, яка зараз ситуація в цих регіонах, повідомляють в пресслужбі ДТЕК.

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Роботи з відновлення електропостачання продовжуються

"За квітень електромонтери ДТЕК повернули світло понад 522 тисячам родин, що лишись без електропостачання внаслідок обстрілів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, енергетики відновили електропостачання для 226 тисяч родин на Київщині. Світло тепер є у родинах Броварського району та більшій частині Вишгородського району. За наступний місяць планують повернути світло усім жителям Київської області.

"Наразі всі зусилля енергетиків направлені на те, щоб повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня. Всі енергетики ДТЕК Мережі об'єднались – відновлювати мережі Київщини допомагають 13 ремонтних бригад з Одеської області, 4 – з Дніпропетровської та 8 бригад з Києва", – зазначають у компанії.

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У Бучанському та Вишгородському районах ще продовжуються роботи з відновлення мереж, а у Броварському фахівці працюють над точковими заявками клієнтів.

У Донецькій області за останній місяць електромонтери ДТЕК повернули світло для 261 тисячі мешканців у 329 населених пунктах.

Яка ситуація зі світлом на Донеччині

У Донецькій області за добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 9 403 родини у 17 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів.

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Через обстріли російських окупантів без світла залишаються 240 населених пунктів у Донецькій області.

"Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – зазначили у ДТЕК.

Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.