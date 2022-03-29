Заганяють себе в глухий кут: Пєсков знову пригрозив Заходу російським газом

РФ знову шантажує Європу газом / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Після того, як Росія висунула вимогу Заходу оплачувати газ в рублях, країни ЄС висловили свою чітку незгоду. За словами європейських лідерів, контракти вже укладені, вони дійсні, і міняти їх ніхто не буде.

Однак Росія і далі намагається тиснути. Як передає "Інтерфакс-Україна", Пєсков заявив, що якщо не буде оплати в рублях, то і газу в Європі не буде.

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"Росія не хоче постачати природний газ за кордон безоплатно"

"Немає оплати – немає газу... благодійністю ми точно займатися не маємо наміру та постачати Західній Європі газ безоплатно", – із такою заявою виступив прессекретар Путіна.

Він додав, що Росія зацікавлена у тому, щоб Європа і надалі купувала в неї газ. А тому коли буде остаточне рішення ЄС щодо цього питання, РФ вивчатиме ситуацію і думатиме, що робити далі.

Контракти переважно укладені в євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що компанії платитимуть Росії за газ відповідно до чинних договорів, а вони здебільшого номіновані в євро.

"Контракти, про які нам відомо, всі переважно укладені в євро. І компанії платитимуть відповідно до контрактів. У нас така ситуація нині, що треба просто виконувати контракти", – зазначив канцлер.

Шольц нагадав і про те, що Німеччина взагалі намагається відмовитися від російського газу, нафти і вугілля. Іти на поступки РФ ніхто не збирається.

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Шантажувати Європу більше не вийде

Раніше ми писали, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, минув.

За словами політикині, вимогою про оплату газу рублями Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю такого шансу.

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"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу.