Запоріжжя стало прихистком для переселенців – як допомагають маріупольцям

Українські підприємства продовжують підтримувати переселенців / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Переселенці з окупованих українських міст поселяються у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як розповів гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, раніше люди намагалися виїхати подалі від зони бойових дій, але зараз тенденція змінилася.

Реклама

"У березні з Маріуполя виїжджало багато людей, але в Запоріжжі не затримувалися – їхали далі на захід. Зараз більше людей залишається в місті", – зазначив Мироненко.

Забезпечують прихистком

Місцеві підприємства організовують для переселенців місця, де вони можуть знайти прихисток – це:

гуртожитки;

санаторії;

будинки культури.

Товарами першої необхідності й триразовим гарячим харчуванням евакуйованих громадян забезпечує компанія Метінвест. Вона також шукає нові робочі місця для своїх працівників, які вибралися з окупації.

За словами Олександра Мироненка, людей приймають у Центрі реабілітації. Реєструють переселенців та пропонують наявні вакансії у Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі та Покровську, навіть на комунальних підприємствах.

Реклама

"Це потрібно, щоб люди могли отримати зарплату й можливість знімати собі житло. Компанія Метінвест виплачує "підйомні" 10 тис. грн працівникам, які виїжджають з Маріуполя", – резюмував гендиректор "Запоріжсталі".

Підтримка під час війни

У містах своєї присутності компанія Метінвест облаштувала понад 6000 місць для вимушених переселенців з гарячих точок. У співпраці з Фондом Ріната Ахметова людям надають десятки тонн гуманітарної допомоги, зокрема продуктові набори.

Ремонтники та металурги, які працювали на підприємствах в окупованих містах, зараз можуть знайти нову роботу за підтримки компанії. Для цього їм достатньо зареєструватися на гарячій лінії 0-800-60-50-00 та приходити на реєстрацію в центри кар’єри.

Загалом із Маріуполя виїхало понад 13 тис. співробітників компанії, яких розселяють на спеціально підготовлених об’єктах та яким допомагають найнеобхіднішим.

Реклама

Раніше ми писали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.