Зелені лідери: які країни найближче до переходу на чисту енергію

Частка чистої електроенергії досягла рекорду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році з вітряної та сонячної енергії було вироблено 10,3% світової електроенергії, що аж на 1% більше, ніж 2020 року, і вдвічі більше, ніж у 2015-му.

Про це повідомляє спеціалізований аналітичний центр Ember.

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В одній з країн частка зеленої електроенергії вже перевищила 50%, і цим революціонером стала Данія. А фактично 50 країн виробили понад десяту частину своєї електроенергії, використовуючи вітер та сонце.

Перша десятка лідерів така:

Данія – 51,9%;

Уругвай – 46,7%;

Люксембург – 43,4%;

Литва – 36,9%;

Іспанія – 32,9%;

Ірландія – 32,9%;

Португалія – 31,5%;

Німеччина – 28,8%;

Греція – 28,7%;

Велика Британія – 25,2%.

Перехід триває

Глобальний перехід до електроенергетики йде повним ходом, незважаючи на те що викиди в цьому секторі досі на рекордно високому рівні.

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Свою частку чистої електроенергії протягом наступних 15 років планують збільшити США, Німеччина, Велика Британія та Канада. У цю сферу інвестують і приватні компанії, наприклад Amazon та Apple.

Все більше зеленої енергії додається до світової економіки на шляху до кінцевої мети – повної поетапної відмови від викопного палива.

"Сьогодні" раніше писали, про що домовилася Україна з найбільшою німецькою енергетичною компанією та чи можемо ми експортувати зелену електроенергію.