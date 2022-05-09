Зелені лідери: які країни найближче до переходу на чисту енергію

Частка чистої електроенергії досягла рекорду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У 2021 році з вітряної та сонячної енергії було вироблено 10,3% світової електроенергії, що аж на 1% більше, ніж 2020 року, і вдвічі більше, ніж у 2015-му.
Про це повідомляє спеціалізований аналітичний центр Ember.
В одній з країн частка зеленої електроенергії вже перевищила 50%, і цим революціонером стала Данія. А фактично 50 країн виробили понад десяту частину своєї електроенергії, використовуючи вітер та сонце.
Перша десятка лідерів така:
- Данія – 51,9%;
- Уругвай – 46,7%;
- Люксембург – 43,4%;
- Литва – 36,9%;
- Іспанія – 32,9%;
- Ірландія – 32,9%;
- Португалія – 31,5%;
- Німеччина – 28,8%;
- Греція – 28,7%;
- Велика Британія – 25,2%.
Перехід триває
Глобальний перехід до електроенергетики йде повним ходом, незважаючи на те що викиди в цьому секторі досі на рекордно високому рівні.
Свою частку чистої електроенергії протягом наступних 15 років планують збільшити США, Німеччина, Велика Британія та Канада. У цю сферу інвестують і приватні компанії, наприклад Amazon та Apple.
Все більше зеленої енергії додається до світової економіки на шляху до кінцевої мети – повної поетапної відмови від викопного палива.
"Сьогодні" раніше писали, про що домовилася Україна з найбільшою німецькою енергетичною компанією та чи можемо ми експортувати зелену електроенергію.