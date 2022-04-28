Життя після окупації: як енергетики відновлюють світло у звільнених областях

В українських регіонах продовжують роботи енергетики / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин у 43 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Упродовж 27 квітня електромонтери ДТЕК повернули світло для 6 325 домівок Київської області. Зокрема, повністю відновили електропостачання у 15 селах та частково в 11 селах Вишгородського та Бучанського районів", – повідомили в компанії.

Без світла залишаються ще 31,7 тисячі домогосподарств у 63 населених пунктах.

"28 квітня енергетики ДТЕК виконують роботи з відновлення електропостачання у 20 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", – розповіли у компанії.

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У Донецькій області за минулу добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 9 403 родини у 17 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів.

Через обстріли російських окупантів без світла залишаються 240 населених пунктів у Донецькій області.

"Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – зазначили у ДТЕК.

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Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.