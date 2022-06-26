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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Лікарні по-новому: в Україні планують будувати медзаклади за модульною системою

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 12:47
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Україна вивчає європейський досвід побудови лікарень, виготовлених у заводських умовах
Модульні лікарні можна збудувати швидше, ніж звичайні
Модульні лікарні можна збудувати швидше, ніж звичайні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні можуть почати будувати модульні лікарні – зараз переймають подібний досвід у Польщі.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, медзаклади модульного типу планують споруджувати на звільнених від загарбників територіях, де медична інфраструктура зазнала найбільших втрат.

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За якістю вони не поступають традиційним лікарням. Одна будівля може вмістити понад 300 ліжок, а збудувати її можна орієнтовно за рік.

Сучасні модульні лікарні активно використовують у Європі. Хоч їх будують з модульних конструкцій, вони мають повне інженерне оснащення та зводяться за традиційними технологіями, але в коротші терміни.

У кожній споруді можна буде розмістити високотехнологічне обладнання. До будівництва мають намір залучити міжнародні інвестиції.

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Будівництво модульної лікарні
Будівництво модульної лікарні / Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Знищені лікарні

За попередньою інформацією, після 24 лютого ворог знищив 118 медзакладів по Україні. Ще 618 об’єктів медичної інфраструктури було пошкоджено російськими ракетами.

Найбільше постраждала Донецька область. Попередні підрахунки також показали, що для відновлення цих об’єктів знадобиться понад 35 млрд грн.

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Наразі на звільнених від окупантів територіях ремонтують лікарні. Повністю вдалося відновити 32 об’єкти, ще 188 споруд відновлені частково. Роботи тривають у Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях.

Будинок із вторсировини

Активно зводять і модульні будинки для українців, що втратили житло через звірства росіян. На початку червня такі контейнери презентували в Бучі.

Зібраний будиночок має площу 14 кв.м, що рівноцінно невеликій кімнаті в стандартній квартирі. Виготовляють контейнери з перероблених матеріалів, оснащують сонячною батареєю. Перевага такого житла в тому, що його можна розмістити на подвір’ях сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок боїв.

Кожен контейнер містить дворівневе ліжко, де може спати 3-4 особи. Всередині є невелика кухня та санвузол із вмонтованим унітазом та душовою кабіною. Переселенці можуть використовувати:

  • відкидний столик;
  • кухонну електропанель на дві конфорки;
  • пральну машину.

"Сьогодні" раніше показували, які модульні містечка спорудили для переселенців у Львові, а також розповідали про важливі зміни щодо будівництва нових житлових будинків в Україні.

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