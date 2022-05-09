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Для відбудови міст візьмуть нові стандарти: як житимуть українці після війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 12:06
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Розповідаємо, як держава планує відбудовувати після війни міста та житло, і з якими умовами житимуть українці
Після війни міста в Україні будуватимуть за новими стандартами
Після війни міста в Україні будуватимуть за новими стандартами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через обстріли російського агресора тисячі українців втратили житло. Зруйновані й сотні інших об'єктів в Україні. Держава вже почала відновлення деяких із них, проте дещо до кінця війни не чіпатимуть взагалі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів РБК-Україна, як держава планує відновлювати українські міста, і коли це відбудеться.

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Великі проєкти починати поки ризиковано

Як пояснив Шмигаль, поки що відбудова проходить оперативно і переважно критичної інфраструктури. Бо війна і бойові дії тривають, і все може бути зруйновано повторно. Тому поки великі проєкти відбудови не починають.

"Треба завершити війну, вигнати агресора з нашої держави, і тоді активно розпочати відновлення зовсім по-іншому. Не просто відбудувати будинки – це насправді найпростіша задача. Якщо ми відновлюємо Україну, то маємо відновлювати вже за новими параметрами, за новими стандартами життя, тому що українське суспільство дуже змінилося, і це визнав світ", – розповів прем'єр-міністр.

Відновлення проходитиме у три етапи

В держави є план, як відбудовувати Україну під час та після війни. У ньому є три етапи. Перший з них триває вже зараз – це оперативне відновлення.

"Тобто якщо будівля зруйнована повністю, ми її не рухаємо. Якщо у будівлі зруйновані вікна, двері, дах, це можна швидко відновити і передати людині або якомусь органу, який був у цій будівлі. Швидке відновлення і є пріоритетом №1. Ми просто дивимося, кому скільки треба, щоб можливі речі відновити, і розподіляємо", – пояснив Шмигаль.

Також під час воєнного стану відновлюється критична інфраструктура. Наприклад, будівельники зруйновані мости замінюють понтонними мостами, тимчасово латають дороги та відновлюють залізницю. І на це держава виділяє оперативне фінансування.

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Другий етап – побудова тимчасового житла, розробка нових програм і підготовка до великого відновлення.

Держава оцінюватиме збитки одразу після завершення воєнного стану. Також вона заохочуватиме міжнародних партнерів брати участь у відновленні.

"Поки буде тривати цей етап до великого відновлення, звичайно, треба буде робити певні речі: розселяти людей, купувати існуюче житло, робити замовлення на будівництво наступного, робити додаткові державні програми, щоб стимулювати будівництво в Україні. Стимулювати створення заводів для виготовлення будівельних матеріалів, тому що ми розуміємо, що держава буде бурхливо будуватися і розвиватися", – зазначив прем'єр-міністр.

Третій етап – це початок великого відновлення України, який означатиме не лише відбудову, а створення населених пунктів, які відповідатимуть сучасним нормам.

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"У кожному місті має бути сміттєпереробний завод, якісно відновлені мережі, має бути якісна питна вода і водовідведення, очисні споруди. Нас буде цікавити "зелена" економіка, менше викидів на підприємствах. Якщо ми відновлюємо підприємство, ми не ставимо застаріле обладнання і печі, ми будемо ставити сучасне обладнання, дуже економне і з дуже низьким рівнем викидів", – заявив Шмигаль.

Ціни на будматеріали

Повномасштабна війна з Росією сильно вдарила по цінах на будівельні матеріали. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків поставки будівельних матеріалів значно ускладнилися.

Аналітики OLX проаналізували, що найбільше подорожчали з початку війни товари у сегменті електроніки – майже вдвічі, а також товари у категорії "Інші будматеріали" (63%).

А от деякі будматеріали навпаки подешевшали, наприклад продукція для опалення приміщень почала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

Також подешевшали лакофарбові матеріали й товари типу "Металопрокат/арматура".

"Сьогодні" раніше писали, де для переселенців збудують цілий мікрорайон і розповідали, від чого у ремонті вже треба відмовитися.

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