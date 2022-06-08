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Будинок із вторсировини: який вигляд у контейнерів для переселенців в Бучі (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 17:20
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Українців, які втратили своє житло через звірства росіян, розселятимуть у тимчасові контейнерні будинки
У Бучі переселенців розміщатимуть в контейнерах з вторсировини
У Бучі переселенців розміщатимуть в контейнерах з вторсировини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook Бучанської міської ради

8 червня в Бучі презентували ще один вид модульних будинків, у які планують поселяти тих, хто втратив своє житло через звірства росіян.

Як пояснили в Бучанській міськраді, площа зібраного контейнера становить 14 кв.м, що можна порівняти з невеликою кімнатою в стандартній квартирі.

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Таке житло виготовили з вторсировини, воно також оснащене сонячною батареєю. Контейнер можна розмістити на подвір’ях тих сімей, чиї будинки зруйнували внаслідок боїв.

Особливості контейнерів

Як розповіла "Сьогодні" начальниця управління соціальної політики Бучанської міськради Ірина Пасічна, на території управління перебуває зразок такого будинку.

За її словами, таке житло надаватимуть тим, хто втратив свої квартири через, але за умови, що міськрада підпише меморандум із благодійним фондом "Хатинка", що надав такий екземпляр.

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Кожен контейнер містить дворівневе ліжко, де може спати 3-4 людини. Всередині є невелика кухня та санвузол із вмонтованим унітазом та душовою кабіною. Переселенці можуть використовувати:

  • відкидний столик;
  • кухонну електропанель на дві конфорки;
  • пральну машину.

Наразі невідомо, буде там проживання платним чи безоплатним – більш детальну інформацію обіцяють надати після успішного підписання меморандуму.

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Модульні містечка для переселенців

Одними з перших, будувати модульні містечка для переселенців почали львів’яни. Ще в квітні з’явилося перше поселення з контейнерів у Львові, де прихисток знайшли 350 людей. Конструкції мають окремі душові кабінки, туалети, їдальню та медпункт.

Попри швидке монтування конструкцій, всередині вони готові до проживання. Контейнери оснащені ліжками, шафами, матрацами з постіллю. Тимчасово їжею людей забезпечувало місто з Українським католицьким університетом.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що модульне містечко для українців, які втратили житло внаслідок війни, вирішили збудувати і в Київській області. Громадська діячка Ольга Балицька наголосила, що в українців є три варіанти щодо будівництва й забезпечення квартирами переселенців.

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