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Стосується всіх новобудов: про які важливі зміни варто знати українцям

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 15:36
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Забудовникам слід звернути увагу на нові вимоги при плануванні й забудові територій
Забудовникам не видаватимуть документацію, якщо проєкт не відповідатиме закону
Забудовникам не видаватимуть документацію, якщо проєкт не відповідатиме закону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

19 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7398, який передбачає зміни до процесу планування та забудови територій.

Відповідно до опублікованого на сайті ВРУ документа, мовиться про забезпечення вимог цивільного захисту при будівництві нового житла.

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Простіше кажучи, жодну новобудову не дозволять спорудити, якщо там не буде передбачено бомбосховища. Укриття має забезпечувати людей від:

  • вибухів;
  • вибухових хвиль;
  • ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та іншими речовинами.

На регіональному й місцевому рівні зміни передбачають доповнення містобудівної документації розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

"Затвердження вказаної містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється", – повідомили автори законопроєкту в пояснювальній записці.

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Негайно зняти квартири з продажу?

Останнім часом на ринку продажу нерухомості побільшало пропозицій від власників житла в Бучі, Ірпені та інших звільнених від російських загарбників територій. Ціна на таке житло часто не відповідає собівартості.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Юрій Піта пояснив, що українцям краще не поспішати з продажем квартир та почекати, коли ринок оживе. Зараз зруйновані міста активно відновлюють, цей процес буде тривалим в часі, але є шанс, що пізніше майно вдасться продати за вищу ціну.

При формуванні ціни на об’єкт нерухомості врахують не лише стан самої квартири, але й наявність інфраструктури довкола, рівень комфорту та безпеки для проживання в районі чи місті.

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Водночас ситуацією можуть скористатися спекулянти, які прагнуть скупити житло за безцінь, а в кращий час продати його дорожче. Це ще один аргумент, чому з продажем, за можливості, варто пригальмувати.

"Сьогодні" раніше поспілкувалися також зі співзасновником INSPI Development Володимиром Семенцовим, який розповів про тренди на ринку нерухомості, і писали про те, які пропозиції у влади для українців, котрі втратили житло через війну.

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