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На Київщині відкриють модульне містечко – в яких умовах житимуть переселенці

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 16:48
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Розповідаємо, які умови для переселенців будуть у модульному містечку у Бородянці на Київщині
На Київщині незабаром поселять переселенців у тимчасове житло
На Київщині незабаром поселять переселенців у тимчасове житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні поступово з'являються будинки для переселенців. Їх зводять у відносно безпечних регіонах, і там, де вже не ведуться бойові дії.

Зокрема, незабаром модульне містечко з'явиться у місті Бородянка на Київщині, яке дуже постраждало від російських окупантів. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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В яких умовах житимуть люди

Модульне містечко складатиметься із 4 комплексів. До кожного з них входитимуть такі приміщення:

  • 22 модулі для проживання;
  • кухня;
  • душ;
  • туалет;
  • інші необхідні технічні та побутові приміщення.

Розмір одного модуля на проживання – 6 на 2,5 метри.

Все це розташовується на місцевому стадіоні. Зараз будівельники зводять тимчасове житло, а також облаштовують територію навоколо. Усі 160 модулів планують повністю встановити вже 16 травня.

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Як зазначає пресслужба ОВА, конструкції для тимчасового містечка надійшли як допомога від польського уряду. Там додали, що таке житло є найоптимальнішим варіантом сьогодні, і, ймовірно, модулі ставитимуть і в інших містах Київщини.

"Модульні містечка – оптимальний варіант на той час, поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок. Вважаю, що аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість", – розповів голова КОВА Олександр Павлюк.

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Модульні містечка у Львові

У квітні для переселенців у Львові почали будувати модульні містечка з контейнерів, які місцева влада отримала від поляків. 88 будиночків розмістили у Стрийському парку.

Одне таке поселення вміщає в середньому 350 осіб. Кожна сім'я має окремий будинок, в інших секціях є душ і туалет. Будинки готові до проживання. Всередині є ліжка, шафи, матраци та постільна білизна. Їжею людей забезпечує місто спільно з Українським католицьким університетом, поки вони не знайдуть роботу.

Водночас на території Івано-Франківської області планують збудувати 100 тис. кв.м житла для переселенців. Квартири українцям надаватимуть одразу з ремонтом, мінімальним оснащенням технікою та меблями.

"Сьогодні" також писали, що після війни умови будівництва нових міст зміняться. Прем'єр-міністр України розповів, як житимуть українці після війни.

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