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Не просто будсміття: яка проблема зі зруйнованими будинками постане перед Україною

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 16:18
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Розповідаємо, чому руїни зруйнованих від обстрілів будинків не є звичайним будсміттям, і чому його важко позбутися
Що робити із залишками від зруйнованих будинків
Що робити із залишками від зруйнованих будинків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Унаслідок обстрілів Російською Федерацією на четвертому місяці повномасштабної війни в Україні зруйновано майже 4 тис. інфраструктурних об'єктів. Загалом українські міста і села зазнали збитків на понад 0,5 трлн доларів. Унаслідок цих руйнувань в країні накопичилися великі обсяги будівельного сміття, і невідомо, скільки ще його з'явиться.

Однак позбутися його не так просто. Експерти розповіли Mind, що саме потрібно зробити з руїнами, і чому це буде складно.

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Це не просто будівельне сміття

Перероблювати сміття, яке з'явилося внаслідок обстрілу, дуже складно, адже це не будсміття у класичному розумінні, а суміш різних уламків та залишків. Так, будинок складається з різних за структурою та походженням матеріалів, наприклад, металопластик, скло, армувальна сітка, мінеральна вата, деревина. Крім того, в руїнах є купа інших побутових речей. А тому відділити їх і переробити надто складно.

"Окремо всі ці залишки могли б бути використані, але в наявному стані потребують дуже ретельного сортування. Що в нинішніх умовах та об'ємах досить проблематично", – пояснив Сергій Пилипенко, заступник голови Ради директорів КБУ, генеральний директор ПБГ "Ковальська".

Є також ще одна проблема – у руїнах будинків є і небезпечні відходи. Серед таких, наприклад, – азбестовий шифер. Його використовували для обладнання покрівель, і відділити від загальної маси важко. Тому якщо він буде в суміші будсміття якоїсь будівлі, то всю цю суміш уже не можна відсортувати, і треба поховати на полігоні.

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Водночас для цього потрібно збільшувати площі полігонів. А це експерти вважають нераціональним рішенням.

"Ще до повномасштабної війни площа сміттєзвалищ і полігонів в Україні сягала понад 8500 га, що еквівалентно площі Бельгії. Збільшувати площу звалищ нераціонально, ми не можемо собі цього дозволити. Сміття треба переробляти і воно може бути повторно використане", – пояснив Геннадій Фаранюк, член ради директорів КБУ, директор ДП "НДІБК".

До того ж, для будівництва нових полігонів потрібні гроші з місцевих бюджетів, а швидко їх виділити не вдасться. Тому спершу усе будсміття варто вивозити на наявні звалища для твердих побутових відходів або на тимчасові майданчики для збереження. А потім є кілька етапів.

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Як переробляти будсміття

Перший етап – сортування. Це покаже, чи можна утилізувати або переробити певні залишки.

Другий етап – дослідження. Потрібно визначити технологію повторного використання для груп залишків, які для цього підлягають, і для цього варто залучити профільні підприємства.

"Для визначення класу будівель і споруд, при будівництві яких можуть бути використані зазначені вироби, на попередньому етапі слід виконати комплекс лабораторних досліджень. Дослідити матеріал на дробимість, визначити його фізико-механічні властивості, параметри токсичності, виконати радіаційно-гігієнічну оцінку тощо", – пояснив Андрій Бондаренко, доктор технічних наук, професор НТУ "Дніпровська політехніка".

Також потрібно проробити технології для накопичення, сортування, переробки такого виду будсміття. І лише тоді робити спеціальні полігони, шукати обладнання та компанії, які займатимуться процесами навколо переробки та утилізації.

Врешті-решт, відсортоване будсміття з розбомблених будинків можна буде використати в підсипках під дороги, для створення бетону низької марки, щебеню, при зведенні нових будинків тощо. І для всіх цих процесів змінювати законодавство в Україні не потрібно.

Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки

"Сьогодні" вже розповідали, що Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого зведення житла для тих українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

Зведення таких будинків займе близько 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей, які потребують житла. Також цей проєкт можна реалізувати у вигляді окремих мікрорайонів.

Ми також розповідали, за якою схемою відбудовуватимуть зруйновані міста та села, і де активно будують нові житлові комплекси.

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