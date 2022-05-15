Зруйновані міста та села відновлюватимуть за спрощеною процедурою – що це означає для українців

Народні депутати внесли зміни до процедур в сфері містобудівної діяльності під час війни

У ВРУ ухвалили закон про програму комплексної відбудови міст і сіл / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

13 травня на підпис президентові Володимиру Зеленському скерували нещодавно ухвалений у Верховній Раді закон №7282.

Відповідно до тексту закону, він стосується процедури відновлення знищених під час війни населених пунктів, забезпечення українців житлом, якщо воно втрачене, та розміщення потужностей евакуйованих підприємств.

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Що зміниться?

Після того, як закон набере чинності, в Україні діятиме програма комплексного відновлення населених пунктів та територій. Вона визначатиме основні просторові та соціально-економічні пріоритети і комплекс пріоритетних заходів для забезпечення відновлення міст і сіл, які постраждали в результаті бойових дій.

Окрім цього, програма визначає:

нормативні процедури розміщення тимчасових споруд та комплексів для переселенців;

процедури щодо нового будівництва чи реконструкції будівель;

розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених внаслідок збройної агресії РФ;

обстеження пошкодженого житла;

подальші зміни до будівельних норм тощо.

Кожен план відновлення міста, села чи території ОТГ затверджуватиме місцева влада з можливістю громадських обговорень. Він має містити загальний опис населеного пункту й інформацію про його підготовку до будівництва, а також про обсяги шкоди, завданої об’єктам інфраструктури.

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Нові стандарти будівництва

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що відбудова українських міст проходить оперативно, але здебільшого відновлюють об’єкти критичної інфраструктури. Війна досі триває, тож влада побоюється повторних руйнувань.

Великі проєкти розпочнуть уже після війни, але зводитимуть їх за новими стандартами. Післявоєнна відбудова відбуватиметься в три етапи:

перший, який триває зараз, – оперативне відновлення;

побудова тимчасового житла;

велике відновлення України.

На першому етапі, якщо в будівлі незначні пошкодження, наприклад, зруйновані вікна або дах, її відремонтують і передадуть відповідальному органу. Триває відбудова зруйнованих мостів, доріг, залізничного сполучення.

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На другому етапі розроблятимуть нові програми, оцінюватимуть збитки й шукатимуть фінансування серед міжнародних партнерів. Він стосується також розселення людей, купівлі житла, замовлення на будівництво та виробництво матеріалів.

Велике відновлення передбачає забезпечення міст і сіл сучасним нормам. За словами Шмигаля, в кожному місті має бути сміттєпереробний завод, відновлені якісні мережі та питна вода, очисні споруди. Акцент робитимуть на "зеленій" економіці, модернізації підприємств тощо.

Раніше "Сьогодні" розповідали, яку концепцію тимчасового, але якісного житла для переселенців пропонують архітектори. Водночас в Україні будівельні майданчики активно повертаються до роботи.