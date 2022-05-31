Ремонт вікон в Україні: скільки доведеться заплатити

Розповідаємо про актуальні розцінки на ремонт вікон в Україні

Вигідніше відремонтувати вікно, ніж купувати нове / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Рано чи пізно в помешканні доводиться змінювати вікна. Чи то через розбитий склопакет, чи через неполадки з механізмом. Інколи в таких ситуаціях можна впоратися своїми силами, а інколи доводиться викликати майстра.

Редакція "Сьогодні" промоніторила пропозиції на українському ринку та пропонує дізнатися, скільки коштують різні види ремонту вікон.

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Оцінка проблеми

Сучасні українці часто використовують металопластикові вікна в квартирах, тож цілком виправданим є їхній ремонт, оскільки обійдеться дешевше за нову конструкцію. Насамперед слід оцінити рівень пошкодження:

дрібна поломка може вимагати лише регулювання механізму;

складніша поломка потребує погляду професійного майстра;

інколи потрібно лише замінити окремі деталі.

Ціни на товари

В інтернет-магазинах можна знайти товари на будь-який колір та смак. Зокрема, у продажі є м’які вікна з плівки ПВХ за ціною від 700 грн. Пластикові вікна коштують дорожче – від 1000-1200 грн. За склопакети доведеться віддати від 1500 грн, а найвищі ціни на дво- і тристулкові вікна – від 6 та 9 тис. грн відповідно.

Віконна фурнітура оцінюється дешевше, але якщо купувати все разом, то вийде солідна сума:

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ручки для вікон – від 45-150 грн/шт.;

ручки з замком – 250-300 грн/шт.;

ущільнювач – 17-25 грн за погонний метр;

шурупи – в середньому, по 3-5 грн/шт.;

профіль з сіткою – від 35 грн за пог. м;

саморізи – 200-250 грн/упаковка;

профіль для укосів – 30-25 грн за пог. м;

захисні плівки – 15 грн/кв. м;

теплоущільнювач гумовий – від 600 грн/бухта;

петлі нерегульовані – від 40 грн/шт.;

петлі регульовані – 250 грн/шт.;

відливи – від 100 грн/пог. м;

захисні замки – від 350 грн/шт.

Розцінки у майстрів

В Україні є чимало сервісів з ремонту та регулювання вікон. Зазвичай виїзд майстра для оцінки проблеми безкоштовний.

Кожна компанія чи майстер має власні розцінки на послуги. У середньому за послугу регулювання вікна беруть від 70 грн/шт. Якщо потрібно відновити діагональ (складне регулювання), вартість зростає до 100 грн/шт. Для вікон з двома створами доведеться заплатити від 180 грн/шт.

Інколи доводиться ремонтувати вікна після проникнення грабіжників. За таку послугу беруть у середньому 300 грн/шт. Можна замовити комплексне обслуговування вікна: у послугу входить повний розбір, чистка і змащування механізмів, налаштування фурнітури – ціна від 160 грн.

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Окрім цього, можна встановити або замінити ущільнювач: за заміну метра погонного беруть від 50 грн. Серед послуг є й заміна або встановлення ручки (від 150 грн/шт.), елемента фурнітури (від 400 грн/шт.), типу відкривання вікна (від 400 грн/шт.).

Замінити віконний замок в середньому коштує 200 грн, а штапиків – від 100 грн/пог. м. Є й складніші послуги, наприклад, розблокування вікна (від 350 грн), заміна зламаної петлі (від 600 грн), склопакета (від 500 грн за кв. м) тощо.

Будинки для переселенців

Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого зведення житла для тих українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

Такий формат осель більш універсальний для територіальних громад. Загалом пропрацювали 30 ескізних проєктів та визначились із оптимальним варіантом.

Кілька об’єднаних територіальних громад погодилися на співпрацю та уклали меморандум про виділення землі для будівництва. Зведення таких споруд триватиме орієнтовно 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей та сформувати окремі мікрорайони для переселенців.

Раніше "Сьогодні" розповідали, у яких областях у травні активно велися будівельні роботи та за якою схемою будуть відбудовувати зруйновані міста і села.