Ремонтувати й будувати житло стало простіше: які зміни запровадив уряд

Нововведення допоможе пришвидшити здійснення ремонтних робіт для відновлення будинків

В Україні спростили процедуру отримання містобудівних дозволів / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Будувати нові споруди та ремонтувати й реконструювати пошкоджені стане простіше.

Уряд ухвалив рішення, яке допоможе проводити дозвільні та реєстраційні процедури швидше, що, відповідно, збільшить темпи самого будівництва й відновлення будинків в умовах воєнного стану.

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За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, строк чинності документа поширюється на весь період воєнного стану та триватиме ще рік після його припинення чи скасування.

"Це спрощення дозволить пришвидшити відновлення пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту чи реконструкції, а також будівництво нових", – наголосив він.

Спрощена процедура

Відповідно до постанови Кабміну, сертифікований архітектор чи проєктувальник вносить дані в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) про намір звести житловий, садовий, дачний будинок чи іншу споруду. Якщо вона має 1-2 поверхи, будівельний паспорт не потрібен, досить містобудівної документації на місцевому рівні.

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Уповноважені органи мають ухвалювати рішення про погодження чи відмову в будівництві упродовж 10 днів з дня реєстрації заяви. В іншому випадку проєктування дозволяється без містобудівних умов та обмежень, але відповідно до законодавства та містобудівної документації.

Орган охорони культурної спадщини отримує проєктну документацію через Єдину систему та упродовж 30 днів зобов’язаний обґрунтовано погодити чи відмовити. Водночас контрольне геодезичне знімання перед прийняттям будівлі в експлуатацію не здійснюється, якщо це був капремонт чи реставрація самостійного об’єкта нерухомого майна.

Під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування дозволяється переносити терміни виконання робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території. Виняток – роботи на транспортних проїздах і пішохідних комунікаціях.

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Лікарні по-новому

В Україні планують будувати модульні лікарні за європейськими зразками. Досвід спорудження таких конструкцій переймають у Польщі.

Нові типи медичних закладів зводитимуть на звільнених від загарбників територіях, де медична інфраструктура зазнала найбільших втрат. За якістю вони не поступаються традиційним лікарням. Одна будівля може вмістити понад 300 ліжок, а збудувати її можна орієнтовно за рік.

Сучасні модульні лікарні активно використовують у Європі. Хоч їх будують з модульних конструкцій, вони мають повне інженерне оснащення та зводяться за традиційними технологіями, але в коротші строки.

У кожній споруді можна розмістити високотехнологічне обладнання. До будівництва мають намір залучити міжнародні інвестиції.

"Сьогодні" підрахували, скільки коштуватиме облаштування скандинавського дизайну у квартирі, а також розповідали, до якого нового дефіциту готуватися українцям.