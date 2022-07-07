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Споруди не підлягають реконструкції: скільки коштує відбудувати Маріуполь

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 14:44
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У знищеному окупантами місті підрахували попередні збитки та орієнтовну вартість відбудови
Повну суму завданих збитків зможуть порахувати після деокупації
Повну суму завданих збитків зможуть порахувати після деокупації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни знищили та пошкодили в Маріуполі 1356 багатоповерхових будинків, розбомбили 40% від усіх приватних будинків.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, більшість споруд не підлягає реконструкції, тож потрібно буде зводити нові.

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За попередніми підрахунками експертів, на повне відновлення міста після звільнення від російських загарбників піде від 7 до 10 років. Вартість реконструкції та будівництва інфраструктури оцінюють у понад 14 млрд доларів.

В оновленому місті зможе проживати орієнтовно 220 тис. людей. Остаточні цифри зможуть назвати після деокупації, коли оцінять зруйновані будинки.

До відбудови Маріуполя планують залучати інвесторів та міжнародних партнерів. Про готовність надати підтримку заявив Європейський інвестиційний банк та український бізнес.

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Щодо повоєнної відбудови місцева влада спілкується з представниками європейських міст, які зазнали подібних втрат під час Другої світової війни. Зокрема Гданськ, Варшава, Дрезден та Роттердам. Залучають експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, міжнародні компанії.

Плани з відновлення України

Днями відбулася конференція в швейцарському місті Лугано, де презентували план післявоєнної відбудови України. Загалом на 850 проєктів потрібно залучили 750 млрд доларів інвестицій, з них 130 млрд доларів мають скерувати на проєкти в енергетичному секторі.

Україна планує збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази – до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проєкти водневої енергетики.

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Серед іншого, планують відбудовувати знищені окупантами енергетичні об’єкти, завершити нафтопровід Адамова Застава – Броди, збільшити ядерні потужності країни, а також розвивати вітрові та гідроелектростанції.

В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини. Мають намір збудувати новий нафтопереробний завод та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси).

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.

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