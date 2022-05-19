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Будівництво житла для переселенців: в українців є три варіанти

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 19:43
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Розповідаємо про те, як в Україні відбудовуватимуть зруйновані міста
Людей, що втратили житло через війну, держава планує забезпечити альтернативою
Людей, що втратили житло через війну, держава планує забезпечити альтернативою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За останніми даними Міжнародної організації з міграції, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить понад 8 млн. Частина з них потребують нового житла, оскільки втратили домівки через війну.

Як розповіла громадська діячка Ольга Балицька в колонці для "НВ", парламент активно впроваджує закони, спрямовані на розв’язання проблем із житлом для переселенців.

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Програма комплексного відновлення

У довгостроковій перспективі, діятиме програма комплексного відновлення, яку затверджуватиме місцева влада на рівні області чи територіальної громади. До відновлення житла чи об’єктів інфраструктури можна буде залучати міжнародну допомогу.

Такий план передбачає, що кожна громада сама визначає просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети під час відновлення об’єктів. Разом із можливістю громадських обговорень, такий підхід можна назвати повоєнним плануванням.

Тимчасове житло для переселенців

Поки триває війна, здійснювати масштабні реконструкції було б нерозумно. Відтак, українців, які втратили житло, поселяють у тимчасових місцях, зокрема в модульних містечках.

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"Такі тимчасові споруди – не є нерухомим майном в класичному розумінні, для їхнього спорудження не потрібно розробляти проєктно-дозвільну документацію тощо", – зауважила Ольга Балицька.

Модульні контейнери дозволили розміщувати на землях комунальної власності, навіть на несформованих ділянках чи всупереч генплану. Хоч і зберігаються обмеження на зразок червоних ліній чи санітарних зон. Рішення про обладнання модульних містечок ухвалює міський голова чи керівник військової адміністрації.

Капітальне будівництво

Ще одним варіантом, як забезпечити українців житлом, є нове будівництво житла для переселенців. Пріоритет мають працівники релокованих підприємств, із числа соціально незахищених верств населення.

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"Хто входить до соціально незахищених верств населення, які мають право на отримання житла, має визначити уряд", – підкреслила Балицька.

На час воєнного стану, в Україні суттєво спростили процедуру зміни й встановлення цільового призначення земель, де ведеться будівництво. Послаблення стосуються окремих категорій забудови на підставі спеціального висновку органу містобудування.

У такий спосіб нове житло має з’явитися набагато швидше, однак громадськість і держава повинні тримати питання на контролі, щоб уникнути зловживань з боку недобросовісних забудовників.

Компенсації за житло

Засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков, переконаний, що рішення щодо забезпечення українців житлом потрібно ухвалювати швидко, але виважено. Зокрема, передбачити різні види руйнувань та можливості компенсацій.

Експерт переконаний, що не варто компенсувати за зруйновані помешкання грошима, а запропонувати українцям сертифікати на еквівалентну втратам суму. Людей також не слід обмежувати у виборі й дати можливість доплатити за інший тип житла, який вони оберуть замість втраченого.

На місці зруйнованої дев’ятиповерхівки необов’язково будувати нову, а замінити її чимось багатофункціональним. Доцільно розділити квартал на ділянки й передати через інвестиційні конкурси різним девелоперам. Водночас не слід забувати про можливість купівлі квартир на вторинному ринку, наприклад, інвестиційної нерухомості.

Раніше "Сьогодні" розповідали, які квартири та за скільки можна купити в новобудовах у Чернівцях та області. Дізнайтеся також про актуальні пропозиції на ринку нерухомості на Закарпатті.

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