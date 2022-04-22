Будматеріали в Україні подорожчали вдвічі – що відбувається з цінами на ремонт

Експерти розповіли, як змінилися ціни на ремонт та будматеріали з початку повномасштабної війни

Що буде з цінами на ремонт – відповідь експертів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії українці подали через додаток "Дія" вже понад 100 тисяч заяв про пошкоджене майно. А це означає, що повного відновлення, будівництва або ремонту потребують тисячі об'єктів житлового фонду.

"Сьогодні" дізналися у аналітиків компанії OLX, як змінилися ціни на будматеріали і скільки тепер доведеться платити за ремонт будинку чи квартири.

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За даними експертів, через постійну опасность та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів в Україну ускладнилися.

"Зростаючий попит на товари рубрики "Будівництво/ремонт" на OLX та ризики, пов'язані з доставкою продукції вплинули на рівень цін на будматеріали. Порівняно з довоєнним періодом, окремі категорії товарів нині коштують вдвічі дорожче", – розповіли у OLX.

Проте є сегмент продукції, ціна на яку знизилася, але такої набагато менше.

Найбільше подорожчали системи вентиляції та електрика. Продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

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Також менше ніж до війни коштують лакофарбові матеріали та товари типу "Металопрокат/арматура". При цьому попит серед потенційних покупців по кожному типу товарів залишився на довоєнному рівні.

Якщо порівняти квітень і лютий, то ситуація виглядає так:

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Скільки коштує квадратний метр ремонту

Натомість ціни на виконання самого ремонту, тобто будівельних робіт, ще не встигли зрости.

За даними сайтів, які пропонують такі послуги, зараз діють ціни, встановлені ще до війни. Наприклад у Києві за квадратний метр ремонту (рахують по підлозі) доведеться віддати від 2 до 4,5 тис. грн.

Ціна залежить від того, який саме ремонт вам потрібний – косметичний чи капітальний та від типу приміщення.

Не забувайте, що виробники часто прив'язують свою продукцію до курсу долара, а він із початком війни виріс майже на 7% нагадав "Сьогодні" ще один учасник ринку.

За його словами, після завершення активної фази війни ціни на будматеріали стабілізуються, але довоєнними вони ніколи не будуть.

Загалом будматеріали подорожчали від 20 до 60%, в залежності від їх наявності на складах та країни виробника.

Це означає, що і за матеріали для вашого ремонту доведеться заплатити більше, а наскільки залежить від площі приміщення, витрати матеріалу та обраних позицій.

Нове житло для переселенців

Раніше ми розповідали, що збудувати швидко нове житло для переселенців у країни не вийде.

Будівельні роботи на деяких будмайданчиках вже відновилися на початку квітня, будівельна галузь розвиватиметься повільними темпами.

Про це заявив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

За його словами, на будівництво бракує деяких ресурсів, наприклад, частина важкої техніки, яка необхідна для виконання робіт, була передана на потреби військових для ліквідації завалів та розчищення постраждалих районів.

"Сьогодні" також писали, скільки коштуватиме відновлення Ірпіня і розповідали, що буде з покупкою первички після війни.