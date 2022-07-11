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Так уже не роблять: що врятує ваш ремонт у квартирі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 13:28
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Розповідаємо, як не слід чинити під час ремонту та чим замінити застарілі елементи
Коротко про те, що не слід робити під час ремонту
Коротко про те, що не слід робити під час ремонту / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Комплексний ремонт – доволі дороге задоволення, саме тому перед його початком слід врахувати всі можливі "за" і "проти", щоб не влетіти в копійку.

Редакція "Сьогодні" зібрала рекомендації сучасних дизайнерів та пропонує дізнатися, як не варто робити ремонт, чим замінити старі елементи й скільки вони коштують.

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Звичайний унітаз-компакт, вартістю від 7,5 до 12,2 тис. грн відходить у минуле. Замість громіздких рішень у вигляді сидіння з великим бачком надають перевагу інсталяціям – вмонтованим у стіну об’єктам.

Унітаз-компакт, актуальні ціни
Унітаз-компакт, актуальні ціни / Фото: скріншот

За унітази-інсталяції доведеться віддати від 12,7 тис. грн, але є й дешевший варіант підвісних унітазів, ціни на які стартують від 5,4 тис. грн.

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Унітаз-інсталяція, актуальні ціни
Унітаз-інсталяція, актуальні ціни / Фото: скріншот

Підвісний унітаз, актуальні ціни
Підвісний унітаз, актуальні ціни / Фото: скріншот

Поріг у санвузлі – це також вчорашній день, адже він мало кого врятує від потопу в разі прориву труби, але сильно здешевить дизайн. Щоб запобігти катастрофі у ванній, можна встановити датчики протікання, які коштують від 400 до 1000 грн за штуку або від 6000 грн за комплект.

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Датчики протікання води, актуальні ціни
Датчики протікання води, актуальні ціни / Фото: скріншот

Щодо порогів у ванній, їх можна замінити невеликими алюмінієвими поріжками на стиках, які не заважають ходьбі. Вартість однієї штуки становить від 50 до 170 грн, залежно від розміру та дизайну (часто такі товари стилізують під дерево).

Алюмінієві поріжки, актуальні ціни
Алюмінієві поріжки, актуальні ціни / Фото: скріншот

Плінтуса та лиштву дизайнери пропонують робити в колір дверей. Інші випадки можуть диктувати авторські проєкти, коли двері приховані.

Лиштва, актуальні ціни
Лиштва, актуальні ціни / Фото: скріншот

За лиштву в українських магазинах просять 183-225 грн, а за плінтуси доведеться віддати від 50 до 600 грн за штуку, залежно від виду та матеріалу.

Плінтуси, актуальні ціни
Плінтуси, актуальні ціни / Фото: скріншот

Серед інтернет-пропозицій можна знайти навіть плінтуси з підсвіткою, за погонний метр такого товару просять 220 грн.

Плінтус з підсвічуванням, актуальна ціна
Плінтус з підсвічуванням, актуальна ціна / Фото: скріншот

Глянцеві натяжні стелі дизайнери не рекомендують робити, хоч досі на ринку є чимало пропозицій за ціною від 200 грн за квадратний метр. Кращим варіантом називають матові натяжні стелі, які на перший погляд не відрізнити від звичайних, до того ж вартість така сама – від 200 грн за "квадрат".

Глянцева натяжна стеля
Глянцева натяжна стеля / Фото: скріншот

Матова натяжна стеля
Матова натяжна стеля / Фото: скріншот

Так званий фартух у ванній чи на кухні обов’язково слід закривати. Для цього підійде алюмінієва полоска чи кутик, яка додає загальному вигляду акуратності. Її вартість від 38 грн за штуку.

Алюмінієві полоски, актуальні ціни
Алюмінієві полоски, актуальні ціни / Фото: скріншот

Керамічну плитку або фриз для "фартуха" можна купити в інтернет-магазинах за ціною від 20 до 100 грн за штуку.

Керамічна плитка, актуальні ціни
Керамічна плитка, актуальні ціни / Фото: скріншот

Скандинавський дизайн у квартирі

Раніше "Сьогодні" розповідали про те, що таке скандинавський дизайн інтер’єру та скільки коштує його облаштувати в своїй квартирі. Насамперед – це про поєднання простоти та функціональності. Меблі мають бути максимально мобільними та в мінімальних кількостях.

Кольорове оформлення передбачає спокійні, пастельні відтінки, без надто яскравих вкраплень. Надається перевага елементам з дерева, каменю та скла, а також рослинам.

За популярні диванчики в стилі сканді, залежно від матеріалу, розміру та функціональності, доведеться віддати від 16 до 47 тис. грн. Ціни на крісла стартують від 6500 грн, часто вони йдуть в комплекті з пуфом для ніг чи подушками.

Доповненням стане дерев’яний журнальний столик, які продають за ціною від 3800 до 18,5 тис. грн, а також кілька дерев’яних стільців – по 2-3 тис. грн за штуку. Можна купити одразу цілий "обідній набір", куди входить стіл та 4-6 стільців, вартістю 13-21 тис. грн.

Люстри в цьому дизайні також дуже особливі, вони мають як чіткі геометричні форми, так і цікаві рішення з плавними переходами. Каркас може бути металевий або дерев’яний, з LED-лампою. Ціни коливаються в межах 1000-5000 грн. Більше інформації – у нашому матеріалі.

Ми також розповідали, скільки коштує відбудувати Маріуполь за попередніми підрахунками, і писали про урядовий план повоєнного відновлення України.

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