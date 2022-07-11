Так уже не роблять: що врятує ваш ремонт у квартирі

Комплексний ремонт – доволі дороге задоволення, саме тому перед його початком слід врахувати всі можливі "за" і "проти", щоб не влетіти в копійку.
Редакція "Сьогодні" зібрала рекомендації сучасних дизайнерів та пропонує дізнатися, як не варто робити ремонт, чим замінити старі елементи й скільки вони коштують.
Звичайний унітаз-компакт, вартістю від 7,5 до 12,2 тис. грн відходить у минуле. Замість громіздких рішень у вигляді сидіння з великим бачком надають перевагу інсталяціям – вмонтованим у стіну об’єктам.
За унітази-інсталяції доведеться віддати від 12,7 тис. грн, але є й дешевший варіант підвісних унітазів, ціни на які стартують від 5,4 тис. грн.
Поріг у санвузлі – це також вчорашній день, адже він мало кого врятує від потопу в разі прориву труби, але сильно здешевить дизайн. Щоб запобігти катастрофі у ванній, можна встановити датчики протікання, які коштують від 400 до 1000 грн за штуку або від 6000 грн за комплект.
Щодо порогів у ванній, їх можна замінити невеликими алюмінієвими поріжками на стиках, які не заважають ходьбі. Вартість однієї штуки становить від 50 до 170 грн, залежно від розміру та дизайну (часто такі товари стилізують під дерево).
Плінтуса та лиштву дизайнери пропонують робити в колір дверей. Інші випадки можуть диктувати авторські проєкти, коли двері приховані.
За лиштву в українських магазинах просять 183-225 грн, а за плінтуси доведеться віддати від 50 до 600 грн за штуку, залежно від виду та матеріалу.
Серед інтернет-пропозицій можна знайти навіть плінтуси з підсвіткою, за погонний метр такого товару просять 220 грн.
Глянцеві натяжні стелі дизайнери не рекомендують робити, хоч досі на ринку є чимало пропозицій за ціною від 200 грн за квадратний метр. Кращим варіантом називають матові натяжні стелі, які на перший погляд не відрізнити від звичайних, до того ж вартість така сама – від 200 грн за "квадрат".
Так званий фартух у ванній чи на кухні обов’язково слід закривати. Для цього підійде алюмінієва полоска чи кутик, яка додає загальному вигляду акуратності. Її вартість від 38 грн за штуку.
Керамічну плитку або фриз для "фартуха" можна купити в інтернет-магазинах за ціною від 20 до 100 грн за штуку.
Скандинавський дизайн у квартирі
Раніше "Сьогодні" розповідали про те, що таке скандинавський дизайн інтер’єру та скільки коштує його облаштувати в своїй квартирі. Насамперед – це про поєднання простоти та функціональності. Меблі мають бути максимально мобільними та в мінімальних кількостях.
Кольорове оформлення передбачає спокійні, пастельні відтінки, без надто яскравих вкраплень. Надається перевага елементам з дерева, каменю та скла, а також рослинам.
За популярні диванчики в стилі сканді, залежно від матеріалу, розміру та функціональності, доведеться віддати від 16 до 47 тис. грн. Ціни на крісла стартують від 6500 грн, часто вони йдуть в комплекті з пуфом для ніг чи подушками.
Доповненням стане дерев’яний журнальний столик, які продають за ціною від 3800 до 18,5 тис. грн, а також кілька дерев’яних стільців – по 2-3 тис. грн за штуку. Можна купити одразу цілий "обідній набір", куди входить стіл та 4-6 стільців, вартістю 13-21 тис. грн.
Люстри в цьому дизайні також дуже особливі, вони мають як чіткі геометричні форми, так і цікаві рішення з плавними переходами. Каркас може бути металевий або дерев’яний, з LED-лампою. Ціни коливаються в межах 1000-5000 грн. Більше інформації – у нашому матеріалі.
Ми також розповідали, скільки коштує відбудувати Маріуполь за попередніми підрахунками, і писали про урядовий план повоєнного відновлення України.