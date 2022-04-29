Так уже не роблять: від чого в ремонті потрібно відмовитися та яка ціна питання

Розповідаємо, чого потрібно уникати при ремонті квартири та скільки вдасться зекономити

Коротко про антитренди в ремонті / Фото: уніан, Pexels, Колаж: Сьогодні

Ремонт у помешканні – дорога справа, яка може затягнутися на роки. Особливо, якщо робити його самим і покроково. Та й за цей час тренди на ринку можуть змінитися, а будівельні матеріали – зрости в ціні.

Редакція "Сьогодні" зібрала кілька рекомендацій від дизайнерів, як точно не варто облаштовувати свою квартиру і скільки ви зекономите, якщо відмовитесь від "ноу-хау".

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Унітаз-компакт

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У багатьох магазинах досі можна знайти керамічні сидіння в стриманому стилі, досить компактні та з плоскою кришкою. Зараз дизайнери рекомендують уникати такого декору для ванної кімнати. Вартість коливається від 8 до 14 тис. грн. Натомість пропонують ставити рамні або блокові інсталяції, ринкова ціна яких 5 – 7 тис. грн.

Пластикові кути на вікнах

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Раніше "писком моди" було обробляти внутрішній віконний відкос білим плінтусом. Повний комплект на одне вікно міг обійтися до 2 тис. грн. Якщо обійтися без плінтусів, куточків, лиштви та інших елементів, можна суттєво зекономити. Зараз рекомендують відмовлятися від кутів узагалі, хоча для любителів пропонують декоративні варіанти "під дерево", вартістю 2-2,5 тис. грн.

Коричневий плінтус

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Після ремонту в кожній квартирі мусить бути плінтус на підлозі. Дизайнери переконують, що настав час відмовлятися від темних варіантів та переходити на світлу сторону. Один самоклейкий багет 240x8 мм оцінюють в магазинах на рівні 95-105 грн. Замінити його можна білим плінтусом, ціна якого така сама – в середньому 100 грн за багет.

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Натяжні стелі

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Глянцеві натяжні стелі у спальні чи вітальні, які колись були ледь не в кожному домі, зараз моветон. Рекомендується надавати перевагу матовим тонам і сміливим рішенням – геометричним формам у поєднанні з правильним освітленням. Вартість оформлення глянцевих натяжних також недешеве – від 180 до 345 грн/кв.м. Якщо замовляти більш сучасний варіант, то за всю кімнату доведеться заплатити, в середньому, 15 тис. грн.

Міжкімнатні пороги

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Поріг між кімнатами в квартирі, особливо між ванною та коридором, також вважається моветоном. Не має значення дерев’яний він чи пластиковий, краще від нього відмовитися взагалі. Залежно від матеріалу, його ціна коливається від 150 до 600 грн. Якщо на підлозі залишається лінія, її можна закласти латунним профілем, вартість якого становить 600-700 грн.

Відбудова звільнених міст

На звільнених від окупантів територіях також активно триває очистка. В Україні тривають дискусії щодо того, як відбудовувати знищену інфраструктуру, експерти сходяться на думці, що до питання слід підійти комплексно.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, що робити з конкретними будинками, вирішують після процедури "технічного обстеження". До неї залучають комунальних, приватних або державних фахівців, які здійснюють фахову оцінку. Жителі будинку можуть оформити заявку на експертизу через "Дію".

"До відновлення міст треба підходити комплексно – прив'язуватися не до зруйнованих будинків, а до вцілілої комунальної інфраструктури. До того ж я б оцінював, наскільки той чи інший населений пункт розташований близько до кордону з Росією – це питання безпеки мешканців таких міст як Харків чи Маріуполь у майбутньому", – додав Олег Попенко.

Влада обіцяє відбудувати зруйновані міста майже відразу після перемоги. Представники влади озвучують термін – близько двох років. Але експерти сумніваються у цьому. Кажуть, що найпозитивніші прогнози – це 10 років, за умови наявності фінансування.

Раніше "Сьогодні" писали, чи буде в українців можливість вибрати місце, де отримати нове житло замість зруйнованого під час бойових дій. Водночас генеральний директор Метінвест Юрій Риженков пояснив, що під час відбудови Маріуполя планують використовувати новітні технології.