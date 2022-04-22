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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Виключно нові технології! Як відбудовуватимуть зруйнований Маріуполь

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 квітня, 15:23
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Розповідаємо, які технології застосовуватимуть при відбудові заводів в Маріуполі
Для відбудови заводів в Маріуполі будуть використовувати спеціальні технології
Для відбудови заводів в Маріуполі будуть використовувати спеціальні технології / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація у Маріуполі катастрофічна, у блокаді перебувають мирні жителі міста та його захисники. Але Маріуполь обов'язково буде українським та буде відбудований.

Про це заявив генеральний директор Метінвест Юрій Риженков в інтерв'ю CNN.

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За його словами, акціонер компанії Рінат Ахметов і компанія Метінвест вже неодноразово говорили, що ніколи не буде працювати під російською окупацією.

Я все ще впевнений, що Україна поверне Маріуполь, а компанія Метінвест братиме участь у відновленні міста. Щодо наших заводів, то ми обов'язково їх відбудуємо, — сказав Риженков.

Він зазначив, що під час відновлення будуть використовувати нові технології в рамках декарбонізації, про які заявили кілька місяців тому, і які все ще збираються впровадити на підприємствах.

Гаряча лінія для співробітників

Ситуація в Маріуполі зараз вкрай важка: запаси води та їжі у місті закінчуються, ситуація катастрофічна. Проте українська армія продовжує утримувати позицію, а Метінвест відкрив гарячу лінію для співробітників, які зуміли вирватися з міста.

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Ми всіх реєструємо та надаємо допомогу: надаємо їм їжу, розміщення, медичний супровід. На даний момент лише з Азовсталі з нами у контакті 4-5 тисяч працівників. Що стосується решти, то ми намагаємося максимально поширювати інформацію в місті, щоб вони її почули та вийшли з нами на контакт якнайшвидше, — розповів Рижиков.

Нагадаємо, компанія Метінвест розгорнула понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок. Там людей забезпечують гарячим харчуванням, водою, предметами першої необхідності, надають медичну та психологічну допомогу.

Також компанія надає всебічну допомогу збройним силам України: підготувала для передачі на фронт близько 100 тисяч бронежилетів, тисячі аптечок, касок та турнікетів, а також квадрокоптери, дрони та безпілотники.

Промисловість стає на воєнні рейки

Великі промислові підприємства України частково відновлюють роботу. Особливо це помітно в Запоріжжі, де в роботі вже частина потужностей "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву" і "Запоріжкоксу".

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Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Компанії також перевозять на захід країни та запускають альтернативні потужності. Днями запрацювали нові виробництва машинобудівної компанії Corum Group у Хмельницькій та Волинській областях. За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

Нагадаємо, криворізькі промислові підприємства беруть активну участь у підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.

Раніше ми писали, що група Метінвест заявила, що ніколи не працюватиме в умовах російської окупації, незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей перебувають на території Маріуполя, який більше місяця перебуває в облозі російської армії.

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