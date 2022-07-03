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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Українці зіткнуться з дефіцитом певної продукції: яких матеріалів буде критично не вистачати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 липня, 17:29
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В додаток до всього, збільшиться частка цих матеріалів і в імпорті
Окрім дефіциту та високих цін спостерігаються збої в роботі логістичних ланцюжків
Окрім дефіциту та високих цін спостерігаються збої в роботі логістичних ланцюжків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Забудовники в Україні готуються до дефіциту будівельних матеріалів: продукції металопрокату, мінеральної вати та віконних профілів. А частка імпортних матеріалів у житловому будівництві зросте до 80%.

Про це інформують учасники ринку, передає Інтерфакс-Україна".

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Так, як повідомляє група компаній DIM, виробництвом мінеральної вати займався чи не найбільший завод під Харковом, який, власне, розбомблено. Те ж саме стосується і арматури.

Такі проблеми будуть не лише в Україні, але й в усій Європі. За інформацією будівельної компанії SAGA Development, вже зараз існує проблема з постачанням:

  • скла та віконних профілів;
  • металопрокату

Імпортних товарів стане ще більше

Через дії агресора, Україні доведеться везти багато компонентів із-за кордону. Якщо раніше частка таких товарів у будівництві бюджетного житла становила 20%, то сьогодні, за словами президента "Київміськбуду" Ігора Кушніра, потрібно буде завозити щонайменше 70-80% компонентів.

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Забудовники кажуть, що вже потрібно налагоджувати нові логістичні ланцюжки (з якими у постачальників наразі деякі складнощі), поки на це є час та можливості. Такі заходи допоможуть уникнути дефіциту деяких видів продукції.

Скільки часу потрібно на відновлення зруйнованого житла?

Війна триває, і неможливо сказати, скільки житлових будинків зруйновано по всій країні й скільки ще постраждає. За різними оцінками, знищено від 35-40 млн квадратних метрів житла.

Фахівці вважають, що навіть якщо всі українські будівельники повернуться з-за кордону і почнуть працювати над будівництвом житла, на це знадобиться щонайменше п'ять років.

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"У найкращі роки Україна будувала до 8 млн квадратних метрів на рік. Зараз цей показник – 5-6 млн квадратних метрів, а після війни буде ще менше, адже частина техніки буде знищена, а економіка країни обвалиться", – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У такій ситуації на відновлення житла знадобиться 8-10 років, і то лише за наявності повного фінансування. Інакше процес може затягнутися на кілька десятиліть.

Думку експерта підтверджує статистика Київської області, де знайшли гроші на відновлення 6% будинків. У такому разі відбудовуватимуть зруйноване 15-20 років.

"Сьогодні" писали, як уряд спростив процес будівництва та ремонту житла і які зміни в новобудовах зачеплять усіх українців.

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