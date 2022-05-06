В Україні масово повертаються до роботи будмайданчики – де зводять нові ЖК

Українцы можуть перевірити, чи триває будівництво у їх житлових комплексах

На скількох будмайданчиках вже відновили роботу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах станом на початок травня.

Про це повідомляє спеціалізований портал "ЛУН".

Реклама

За його даними, 65 житлових комплексів будуються у Києві і ще 45 в Одесі.

Також відновили будівництво у:

Дніпрі;

Полтаві;

Запоріжжі;

Кременчуці;

Черкасах;

Умані.

У західних областях зараз загалом зводиться 245 комплексів. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво у тому ЖК, в який ви вклали кошти, можете скористатись інтерактивною мапою від "ЛУН". Для цього відкрийте її та оберіть "Будівництво житла".

Реклама

Ціни на будматеріали

Повномасштабна війна з Росією сильно вдарила по цінам на будівельні матеріали. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків поставки будівельних матеріалів значно ускладнилися.

Аналітики OLX проаналізували, що найбільше подорожчали з початку війни товари у сегменті електроніки – майже вдвічі, а також товари у категорії "Інші будматеріали" (63%).

А от деякі будматеріали навпаки подешевшали, наприклад продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

Реклама

Також подешевшали лакофарбові матеріали та товари типу "Металопрокат/арматура".

"Сьогодні" раніше писали, де для переселенців збудують цілий мікрорайон і розповідали, від чого у ремонті вже треба відмовитися.