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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

В Україні масово повертаються до роботи будмайданчики – де зводять нові ЖК

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 14:58
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Українцы можуть перевірити, чи триває будівництво у їх житлових комплексах
На скількох будмайданчиках вже відновили роботу
На скількох будмайданчиках вже відновили роботу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах станом на початок травня.

Про це повідомляє спеціалізований портал "ЛУН".

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За його даними, 65 житлових комплексів будуються у Києві і ще 45 в Одесі.

Також відновили будівництво у:

  • Дніпрі;
  • Полтаві;
  • Запоріжжі;
  • Кременчуці;
  • Черкасах;
  • Умані.

У західних областях зараз загалом зводиться 245 комплексів. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво у тому ЖК, в який ви вклали кошти, можете скористатись інтерактивною мапою від "ЛУН". Для цього відкрийте її та оберіть "Будівництво житла".

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Ціни на будматеріали

Повномасштабна війна з Росією сильно вдарила по цінам на будівельні матеріали. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків поставки будівельних матеріалів значно ускладнилися.

Аналітики OLX проаналізували, що найбільше подорожчали з початку війни товари у сегменті електроніки – майже вдвічі, а також товари у категорії "Інші будматеріали" (63%).

А от деякі будматеріали навпаки подешевшали, наприклад продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.

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Також подешевшали лакофарбові матеріали та товари типу "Металопрокат/арматура".

"Сьогодні" раніше писали, де для переселенців збудують цілий мікрорайон і розповідали, від чого у ремонті вже треба відмовитися.

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