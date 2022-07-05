В Україні подорожчали деякі послуги в будівництві – хто платитиме більше

Розповідаємо, що змінилося з 1 липня в будівництві через оновлення суми прожиткового мінімуму

Сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію став дорожчим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні запровадили чимало змін з 1 липня. Вони торкнулися і рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим змінилася і сума плати за сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію.

Детально про нові ціни розповіли у Державній інспекції архітектури та містобудування України.

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Для чого потрібен сертифікат та скільки він тепер коштує

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта видається на основі заяви. Він потрібен для того, щоб далі можна було укладати договори про постачання на цей об'єкт необхідних ресурсів - газу, води, тепла, електроенергії тощо.

З 1 липня в Україні змінилася сума прожиткового мінімуму. Вона підвищилась до 2 600 грн на одну працездатну особу в розрахунку на місяць.

Через те, що вартість сертифікату про прийняття об'єкту в експлуатацію розраховується на основі прожиткового мінімуму, з'явилися і нові ціни на цей документ.

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Тепер платити доведеться такі суми:

для об'єктів з середніми (СС2) наслідками – 11 960 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

(4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб); для об'єктів із значними (СС3) наслідками – 13 520 грн (5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Деякі українці можуть отримати гроші на нову квартиру

Раніше ми розповідали, що мешканці Київщини, чиє житло було зруйноване ворожим снарядом, можуть отримати гроші на нову нерухомість. Пріоритет надається сім'ям загиблих внаслідок збройної агресії РФ, а також:

багатодітним сім'ям;

особам, які втратили працездатність;

людям пенсійного віку;

людям з інвалідністю.

Читайте у нашому матеріалі, які документи потрібні для отримання виплат на нове житло.

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Сайт "Сьогодні" писав і про те, як в Україні відбудовуватимуть житло та енергосектор. Новий план представили 4 липня в швейцарському місті Лугано під час конференції на тему відновлення нашої держави.

Читайте також про те, скільки грошей планує виділити Євросоюз на відбудову України.