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Відбудова зруйнованих міст після війни: як ефективно забезпечити українців житлом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 20:10
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Експерт розповів, яким повинен бути алгоритм повоєнного відновлення житла
Концепцію відбудови знищеного загарбниками житла слід добре обміркувати
Концепцію відбудови знищеного загарбниками житла слід добре обміркувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відбудова зруйнованого житла та спорудження нових будинків для українців, які втратили домівки через війну, – одне з ключових питань повоєнного життя країни, про яке варто подумати вже зараз.

Засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков у колонці для "НВ Бізнес" розповів, що потрібно робити для грамотного забезпечення громадян квартирами.

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За його словами, людям потрібно дати вибір та свободу, а рішення щодо компенсацій за втрачене житло мають бути швидкими. Водночас будувати треба не нашвидкуруч, а якісно.

"Спочатку має відбутись містобудівне проєктування з переосмисленням функцій", – переконаний Райков.

На місці зруйнованої дев’ятиповерхівки необов’язково будувати нову, а замінити її чимось багатофункціональним. Доцільно розділити квартал на ділянки й передати через інвестиційні конкурси різним девелоперам.

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"Впевнений, що резерви на будівництво можливо знайти всередині країни, але для цього потрібно рахувати та аналізувати", – додав Райков.

Житло для переселенців

Станом на зараз офіційно зареєстровано 11 млн переселенців – це 7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 4 млн українців за кордоном. Із них забезпечити тимчасовим і постійним житлом потрібно буде приблизно 5% громадян.

Держава вже почала збирати дані про втрачене житло. Окрім інформації про стан будівлі, слід уточнити, чи є в людини де мешкати тимчасово. Водночас зруйновані будівлі слід розділити на категорії:

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  • повністю зруйновані;
  • потребують реконструкції;
  • потребують капремонту.

"Замість повністю зруйнованих будинків держава має надати інше, співставне за параметрами житло, у тому самому місті або у іншому місті на вибір людини, якщо вона втратила роботу або місто окуповане", – зазначив засновник UrbanLand.

Види компенсацій

Компенсації слід надавати не у грошовій формі, а у вигляді сертифікату на суму, еквівалентну втраченому житлу. Можливе відкриття спецрахунку, обміну втраченої квартири на садибу чи навпаки.

Одним із найшвидших і, мабуть, найпопулярніших варіантів стане купівля житла на вторинному ринку. Це дозволить швидко забезпечити українців домівками. У Києві та великих містах останніми роками спостерігався будівельний був, тож є чимало інвестиційних квартир, у яких власники не проживали.

З будинками, які зруйновані частково, потрібно визначитися щодо пріоритетних робіт та комплексного ремонту, який можна виконати за кілька місяців. Водночас складніше буде з приватними будинками, вартість яких потрібно швидко перерахувати.

"Тут мають бути напрацьовані типові рішення щодо опосередкованої вартості того, що компенсує держава, якщо людина бажає щось дорожче – має бути можливість доплатити", – підкреслив експерт.

А поки українці, яким немає куди повертатися, чекатимуть на ремонт чи будівництво нового житла, для них можна запропонувати модульні будинки, проживання в готелях, відпочинкових комплексах, гуртожитках при ВНЗ.

Спрощена процедура

Народні депутати 13 травня внесли зміни до процедур у сфері містобудівної діяльності під час війни. Нещодавно ухвалений закон стосується процедури відновлення знищених під час війни населених пунктів.

Він передбачає, що в Україні діятиме програма комплексного відновлення міст, сіл і ОТГ. На її основі визначатимуть пріоритетні об’єкти та комплекс заходів для їхньої відбудови. Окрім цього, програма визначає:

  • нормативні процедури розміщення тимчасових споруд та комплексів для переселенців;
  • процедури щодо нового будівництва чи реконструкції будівель;
  • розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених внаслідок збройної агресії РФ;
  • обстеження пошкодженого житла;
  • подальші зміни до будівельних норм тощо.

Кожен план відновлення міста, села чи території ОТГ затверджуватиме місцева влада з можливістю громадських обговорень.

Як раніше розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що відбудова українських міст проходить оперативно, але здебільшого відновлюють об’єкти критичної інфраструктури. "Сьогодні" також розповідали, яку концепцію тимчасового, але якісного житла для переселенців пропонують архітектори.

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