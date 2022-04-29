Війна вдарила по цінам на будматеріали – що подорожчало найбільше

Війна взвинтила ціни на будматеріали в Україні до нових піків, але на деякі позиції навпаки подешевшали.
Аналітики OLX спеціально для "Сьогодні" проаналізували, що подорожчало найбільше з початку війни.
Отже, через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків поставки будівельних матеріалів в Україну ускладнилися.
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На товари рубрики "Будівництво/ремонт" попит зріс, що також вплинуло на їх вартість.
"Порівняно з довоєнним періодом, окремі категорії товарів нині коштують вдвічі дорожче. Однак, є сегмент продукції, ціна на яку знизилась", – констатували експерти.
Від початку війни найбільше зростання ціни спостерігається у сегменті електроніки – майже вдвічі, а також серед типу товарів "Інші будматеріали" (63%), куди входить широкий перелік позицій – від піску та відсіву до воріт і контейнерів.
Що подешевшало?
На деякі товари ціна знизилась, наприклад продукція для опалення приміщень стала коштувати дешевше очевидно через свою сезонну неактуальність.
Також менше ніж до війни коштують лакофарбові матеріали та товари типу "Металопрокат/арматура". При цьому попит серед потенційних покупців по кожному типу товарів залишився на довоєнному рівні.
Порівняння цін лютого і квітня на вигляд таке:
Мікрорайон для переселенців
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що у області планують збудувати житло для вимушено переселених українців з інших регіонів.
Для цих потреб навіть виділили 10 гектарів землі, а до будівництва залучать міжнародних партнерів.
За попередньою інформацію, мікрорайон представлятиме з себе п’ятиповерхові будинки на 2,5 тис. квартир.
"Сьогодні" також писали, чи можна у якості компенсації обирати житло у іншому населеному пункті, і розповідали, від чого у ремонті вже треба відмовитися.