Забудовники знову в дії: де активно будують нові житлові комплекси

Ринок нерухомості знову працює, у багатьох областях України триває спорудження новобудов

Коротко про те, де відновили зведення нового житла в Україні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

У перші місяці війни, з об’єктивних причин, зведення новобудов припинили. Однак станом на кінець травня будівельні роботи активно ведуть у багатьох областях України.

За статистичними даними ресурсу ЛУН, найбільш активно працюють забудовники в центрі та на заході України.

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Де будівництво в розпалі?

Найвищий показник робіт на будівельних майданчиках – у Черкаській області (92%). Активними темпами ведуть роботи на Закарпатті та Волині, де відновили спорудження 88% житлових комплексів.

Забудовують також Івано-Франківську (86%), Рівненську (85%), Тернопільську (81%), Львівську (79%), Вінницьку (79%) та Полтавську (72%) області. Частково в роботі нові житлові комплекси в Чернівецькій (62%), Одеській (54%), Житомирській (41%) і Дніпропетровській (31%) областях.

Менші темпи

Перші відновлення будівництв помічені у Харкові, Чернігові, Бучі та Ірпені. Загальний показник активних робіт у Київській області становить 20%, у місті Києві – 17%, у Чернігівській та Запорізькій областях – 11%.

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Досі на паузі зведення нових житлових комплексів у Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

При формуванні дослідження враховували лише будівництво житлових комплексів, а не котеджів. Не враховували вже збудовані ЖК, які були в проєкті або по яких зупинили роботи до початку повномасштабного вторгнення.

Відсоток новобудов, по яких відновили роботу в областях / Фото: lun.ua

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Найвищі ціни на оренду

Раніше "Сьогодні" розповідали про дослідження ринку оренди квартир. Останнім часом помітне суттєве зростання вартості винайму житла в західних областях та падіння – на півні країни і в Київській області.

Якщо порівнювати вартість оренди помешкання у травні 2022 року та в жовтні 2021 року, то найбільше зростання на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Стало дорожче орендувати квартири у Львівській, Черкаській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Водночас у Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. У Києві, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївських областях ціни на помешкання пішли в мінус, у зв’язку з бойовими діями.

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки коштує купити нову квартиру на Закарпатті та які ціни на нерухомість на первинному ринку на Буковині.