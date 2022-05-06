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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Житлові секції mini та family: які будинки для переселенців можуть з’явитися в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 14:42
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Архітектори розробили проєкт соціального житла для українців, що втратили домівки через війну
Будівельна компанія презентувала проєкт не тимчасового житла для ВПО, Візуалізація: "Домокомплект"
Будівельна компанія презентувала проєкт не тимчасового житла для ВПО, Візуалізація: "Домокомплект" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Будівельна компанія "Домокомплект", яка виготовляє енергоефективні модульні домівки, презентувала свій варіант житлового комплексу для вимушено переселених українців.

Як розповіли в компанії, проєкт перебуває на стадії розробки, але має всі шанси стати реальним соціальним житлом.

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Тип будівлі – барнхаус, дещо нагадує казарму, але умови проживання там, звісно ж, кращі. Автори переконують, що на його зведення потрібно менше витрат і будувати можна більш компактно.

"Ми можемо збудувати такі корпуси в рази швидше в порівнянні з традиційними технологіями будівництва. А жити в секціях можна майже без додаткових витрат на внутрішнє оздоблення", – зауважили в "Домокомплекті".

Особливості житла

За оцінками будівельників, на ділянці площею 50 соток можна розмістити два таких корпуси. Вони включають 64 житлові секції, де зможе проживати понад 200 людей. Пропонують різні варіанти:

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  • mini площею 33 кв.м, де можна поселити до 4 осіб;
  • family площею 66 кв.м, розраховану на 4-5 людей.

"Працюємо над окремими технічними секціями – пральня, бойлерна тощо. Розмір корпусів та кількість секцій може бути як меншою, так і більшою, відповідно до розміру ділянки, поставлених завдань та інвестиційних можливостей", – додали в компанії.

Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
Проєкт житла для переселенців, Візуалізація: "Домокомплект"
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Будинки для постійного проживання

Автори проєкту підкреслили, що це не тимчасові будівлі контейнерного типу, а повноцінне постійне житло. Після перемоги України їх також можна використовувати для рекреації або з реабілітаційною метою.

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"Головна наша мета – надати таке житло безкоштовно або за мінімальні кошти для громадян, яким воно необхідне. У нас є не тільки концепція проєкт, а й 11-річний досвід будівництва та виробничі потужності, щоб виготовити таку будівлю на нашому заводі та повністю збудувати її на ділянці", – наголосили в "Домокомплекті".

Наразі тривають переговорити з українськими та іноземними інвесторами. За словами авторів ініціативи, процес довготривалий, але досить успішний.

Модульні містечка у Львові

У квітні для переселенців у Львові почали будувати модульні містечка з контейнерів, які місцева влада отримала від поляків. 88 будиночків розмістили у Стрийському парку, триває будівництво у районі вулиць Наукової – Пулюя та Тракту Глинянського.

Одне таке поселення вміщає в середньому 350 людей. Кожна сім’я має окремий будинок, в інших секціях є душ і туалет. Будинки готові до проживання. Всередині є ліжка, шафи, матраци та постільна білизна. Їжею людей забезпечує місто спільно з Українським католицьким університетом, поки вони не знайдуть роботу.

Водночас на території Івано-Франківської області планують збудувати 100 тис. кв.м житла для переселенців. Квартири українцям надаватимуть одразу з ремонтом, мінімальним оснащенням технікою та меблями. Раніше одна з громад в області відмовилася, щоб на її території будували мікрорайон для переселенців за кошти іноземних інвесторів.

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