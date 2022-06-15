Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

112 днів без вихідних: як працюють енергетики у зоні бойових дій

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про ситуацію із електропостачанням у Донецькій області
Що зі світлом у Донецькій області
Що зі світлом у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики менш ніж за добу відновили електропостачання 28 населених пунктів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Торецькому напрямках, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

"Ситуація в Донецькому регіоні, важка, особливо на півночі. Тривають постійні обстріли практично з усіх видів озброєнь. Незважаючи на це енергетики змогли відновити живлення у тому числі 28 населених пунктів на складних Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Торецькому напрямках, що постраждали від обстрілів напередодні", – йдеться в повідомленні.

Впродовж 14 червня енергетики змогли виконати відновлювальні роботи на обладнанні та лініях у 31 населеному пункті Донеччини. Це дало змогу поновити електроживлення 14 678 родин.

Через бойові дії наразі без електроживлення 316 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки:

Реклама
  • Слов’янський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 112 добу та разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", – кажуть в ДТЕК.

Раніше ми розповідали, які об'єкти критичної інфраструктури отримують безкоштовне світло під час війни. Також ми писали про тих, хто підтримує Росію у війні проти України.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти