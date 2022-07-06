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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

30 ГВт до 2032 року: як Україні успішно розвивати "зелену" енергетику

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 12:05
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Експерт розповів, як уряд може досягнути поставленої в швейцарському Лугано цілі
На розвиток енергосектора планують залучити 130 млрд доларів інвестицій
На розвиток енергосектора планують залучити 130 млрд доларів інвестицій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щоб досягнути цілі будівництва 30 ГВт потужності "зеленої" енергетики за 10 років, український уряд має завершити реформу енергоринку.

Таку думку висловив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

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"Треба сказати відверто: інвестори не зможуть прийти на український ринок, як би нам це хотілось – якщо ми не вирішимо низку проблем", – заявив він.

Експерт переконаний, що Україні потрібно:

  • вдосконалити наявну модель ринку електроенергії;
  • покращити державне регулювання ринками;
  • покращити можливості приєднання до енергосистем.

За його словами, створення нових потужностей зеленої генерації стимулюватиме експорт струму до ЄС. Реформи допоможуть залучити інвестиції, і на 90% все залежить від вміння уряду справити з проблемами.

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Плани з відновлення України

Днями відбулася конференція в швейцарському місті Лугано, де презентували план післявоєнної відбудови України. Загалом на 850 проєктів потрібно залучили 750 млрд доларів інвестицій, з них 130 млрд доларів мають скерувати на проєкти в енергетичному секторі.

Україна планує збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази – до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проєкти водневої енергетики.

Серед іншого, планують відбудовувати знищені окупантами енергетичні об’єкти, завершити нафтопровід Адамова Застава – Броди, збільшити ядерні потужності країни, а також розвивати вітрові та гідроелектростанції.

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В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини. Мають намір збудувати новий нафтопереробний завод та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси).

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.

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