Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

440 тис. родин знову зі світлом – енергетики заживили міста й села на сході України

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 16:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Енергетики продовжують працювати в зонах бойових дій, попри щоденні обстріли
Енергетики продовжують ремонтувати електромережі в Донецькій області
Енергетики продовжують ремонтувати електромережі в Донецькій області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 6 по 12 червня енергетики ДТЕК повернули світло 440 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, домівки споживачів були знеструмлені через обстріли з боку Росії.

Реклама

Монтери щодня ремонтують мережі, попри активні бойові дії в області. За сім днів вдалося заживити 263 населених пункти в Донецькій області. Інколи працюють на тих самих об’єктах, які повторно пошкоджують внаслідок ворожих обстрілів.

Масштабне знеструмлення

За інформацією ДТЕК, 11 червня під час чергового "прильоту" постраждало обладнання національної енергетичної компанії "Укренерго". У зв’язку з цим, без світла опинилися майже 300 тис. українців на півночі Донеччини – в Краматорському та Бахмутському районах.

Енергетики об’єднали зусилля та зажили по тимчасовій схемі згадані території на час ремонту основної лінії.

Реклама

Окрім цього, ворожі обстріли спричинили пошкодження мереж у Криворізькому районі Дніпропетровської області. За тиждень аварійні бригади ДТЕК там повернули світло у 4 населені пункти для майже 600 родин.

Співробітники компанії працюють без перерви уже 109 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання для українців. До ремонтів приступають після отримання дозволів від Збройних сил України.

Чому Україна є важливою для Європи

Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії до країн ЄС. У цьому переконаний гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Реклама

За його словами, понад 100 днів українці забезпечують стабільну роботу на енергетичному фронті. Країна також може експортувати електроенергію та підсилювати енергобезпеку Євросоюзу.

"Я переконаний, що роль України в енергетичній безпеці є вагомою, і Україна здатна допомогти в процесі дерусифікації енергетичного сектору Європи", – сказав він.

Максим Тімченко додав, що ми займаємо важливе місце і як гравець у ланцюжках постачання та здатні локалізувати продовольче виробництво для ЄС. Такі економічні вигоди створюють фундамент для політичних рішень у Європі.

Раніше ми розповідали, в яких регіонах енергетики відновили світло у травні та писали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечують світлом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти