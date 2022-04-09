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Байден підписав два важливих для України закони — що вони забороняють

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 09:37
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Закони допоможуть певним чином повпливати на Росії та змусит її припинити кровопролиття
Байден підписав важливий для України закон
Байден підписав важливий для України закон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомили у Білому домі.

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Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі війни між Росією та Україною.

Як розповіла повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтервʼю 24 каналу, її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

"Ми зробимо все, що зможемо в рамках міжнародної системи, щоб президент Путін та усі причетні до цих воєнних злочинів були притягнуті до відповідальності", — сказала вона.

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Китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів з РФ

Китай навпаки виступає проти обмежувальних заходів та відмовляється засуджувати війну Росії проти України. Та попри це китайські держфірми уникають нових нафтових контрактів з РФ.

Китайські державні нафтопереробні підприємства виконують умови чинних контрактів з Росією, однак укладати нові не поспішають. Не роблять цього навіть попри знижки, бо остерігаються нових санкцій Заходу проти російського агресора.

За попередніми даними стало відомо, що чинні довгострокові контракти будуть виконуватись, однак нових будуть уникати надалі.

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"Сьогодні" також писали, як Індія пояснює свою співпрацю з агресором, і розповідали, що вирішить майбутнє нафти еталонних марок.

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