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Бензинова криза в Україні: як у країну везуть пальне з Європи

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 15:00
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Розповідаємо, хто допомагає Україні вирішувати питання із доставкою палива
Європа допомагає Україні з бензином
Європа допомагає Україні з бензином / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напад Росії на Україну зруйнував усю довоєнну інфраструктуру постачання палива, тому Україна розпочалася дефіцит пального. Зараз наша країна спільно з Європейським Союзом налагоджує нові шляхи постачання палива.

Подробиці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу.

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За його словами, для України Європейським Союзом були розроблені так звані "коридори солідарності": схожа схема працювала для різних країн, які потребували постачання вакцин та медикаментів у розпал пандемії коронавірусу.

"На пунктах пропуску для автомобільного та залізничного транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо переговори щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", – сказав Шмигаль.

Коли в Україні зникне дефіцит палива

Експерт ринку пального, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн раніше розповідав "Сегодня", що не потрібно чекати швидкого розвитку подій, адже для європейців криза пального – це навіть більший шок, ніж для українців.

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Він зазначає, що проблем із пальним зараз достатньо, проте основна – знайти спосіб привезти його до країни.

"Сподіваюся, що до кінця травня очікується, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з'явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – спрогнозував Куюн.

Раніше ми розповідали, що в Україні вже везуть паливо із США, і писали, що то буде зі світовим ринком палива через кризу в Україні.

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