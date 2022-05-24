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Безкоштовно для медиків і військових: ДТЕК надала електроенергії на 137 млн грн

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 травня, 15:28
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Від початку війни об’єкти критичної інфраструктури забезпечені світлом на безоплатній основі
Під час війни об'єкти критичної інфраструктури забезпечують світлом безкоштовно
Під час війни об'єкти критичної інфраструктури забезпечують світлом безкоштовно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У лютому-квітні група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова надала військовим установам та медичним закладам безоплатну електроенергію на 137 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі компанії, безкоштовно забезпечені світлом заклади критичної інфраструктури в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Йдеться про державні та комунальні медичні заклади, військові та силові структури. Загалом за три місяці підприємства спожили 23,5 млн кВт∙год.

Лікарні зі світлом

Станом на зараз безоплатно користуються послугами електропостачання понад 100 закладів. У переліку є:

  • Інститут травматології та ортопедії АМН України;
  • Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова;
  • Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф;
  • Курахівська міська лікарня та інші.

"З перших днів війни ми вирішили забезпечувати безкоштовною електроенергією лікарні та військові установи в регіонах нашої присутності й продовжуємо це робити", – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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За його словами, допомога Україні та українцям є ключовим пріоритетом групи ДТЕК та її акціонера Ріната Ахметова. Наразі всі зусилля бізнесу спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні.

Stop Bloody Energy у дії

У березні компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Нафтогаз України" та "Укренерго" започаткували проєкт Stop Bloody Energy. Він передбачає моніторинг західних компаній та додання до "чорного списку" тих, хто продовжує співпрацювати з Росією і у такий спосіб спонсорує війну в Україні.

Нещодавно про вихід з РФ заявив швейцарський концерн Sulzer, який був у переліку Stop Bloody Energy. Упродовж 2021 року компанія заробила 3,2 млрд швейцарських франків. Вона спеціалізується на виготовленні промислових насосів і станків для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей і сервісному обслуговуванні обладнання.

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У "чорному списку" ще залишаються 13 компаній, які попри санкції Заходу, продовжують вести бізнес у РФ. Українські корпорації закликають міжнародну спільноту припинити співпрацю з агресором у паливно-енергетичній сфері.

Раніше "Сьогодні" писали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ та які компанії увійшли до списку тих, хто підтримує Росію у війні проти України.

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